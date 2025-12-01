全聯鯛魚排檢出禁藥…台中11家門市流向曝光 612包恐被吃下肚

高雄市衛生局抽驗，全聯路竹中正分公司販售的「台灣鯛魚排（大）」檢出不得驗出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸enrofloxacin」；台中市食安處說，經查台中市有11家全聯門市進貨同批次產品，今稽查發現11家門市共進貨624包，其中612包已售出，12包下架回收。

食安處說明，「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」是一種動物用抗生素，未核准使用於水產品，若不當使用可能造成人體腸胃不適，嚴重恐影響腎功能；民眾如有購買到問題產品，可持原發票和原商品，至原購買門市辦理退換貨或退現，如查獲全聯未下架回收，將依違反食安法規定，處3萬到300萬元罰鍰。

食安處指出，為確保消費者權益，已要求全聯依「食品安全衛生管理法」及「食品良好衛生規範（GHP）」，強化源頭管理，包括確認原料合法性、確實保存進出貨紀錄、落實自主品質控管，確保產品可追溯、責任可追查。

食安處呼籲，市府每年都會針對賣場、傳統市場、餐飲業及食品加工廠等通路進行稽查及抽驗，請業者務必遵守法令規範，切勿心存僥倖，以免觸法受罰。