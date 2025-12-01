桃機第3航廈北登機廊廳試營運 須抓好登機時間

快訊

中央社／ 台北1日電
桃園國際機場第3航廈北登機廊廳1日試營運，採高挑透明通透的設計，讓光線跟夕陽餘暉可以透過玻璃帷幕照進候機大廳。中央社
桃園國際機場第3航廈北登機廊廳今天起試營運，據實測從第2航廈通關後，步行要約10分鐘才會抵達北登機廊廳D11登機門，旅客須抓好登機時間。

試營運首日共3航班、968人使用，桃機規劃明天6個航班使用，期待耶誕節前正式啟用。

第3航廈主體尚未完工，使用北登機廊廳須先在第2航廈完成報到與通關；自北登機廊廳下機旅客，也要到第2航廈提取行李。

據記者實測，從第2航廈通關後，一路往北登機廊廳前進，約步行10分鐘可抵達北登機廊廳D11登機門，如果要一路步行到D18登機門預計約20分鐘。

北登機廊廳新增8個大型登機門，其中2個是台灣首見多架航空器機坪系統（Multi-Aircraft Ramp System,MARS），預計同時段可停靠10架飛機。

MARS可容納1架大型廣體客機，如空中巴士A350家族、波音B777-300及B787家族等停靠，或容納2架小型窄體客機，如空巴A320家族及波音B737家族同時停靠，都可直接連接空橋，地面配有燃油輸送設備，方便旅客上下飛機與航機地面整備作業。

北登機廊廳進駐廠商包含興波咖啡、微熱山丘、堡島漢堡行動餐車、手信坊、滬品湯包牛肉麵、台灣尚好禮、台灣伴手禮商店、航空補給站旅行用品店、野獸國扭蛋機商店及多元支付販賣機。

此外，有30組按摩椅、1488組Halo燈具集合照明、空調、廣播、消防與WIFI基地台等設備。

桃機股份有限公司說，北登機廊廳將配合航機安排調度，採混合編制，也許會由於作業區範圍讓部分業者使用較多，但非給固定航空公司專用，這些都是資源管理，各航空公司都是使用者。

