桃機第3航廈北登機廊廳試營運 須抓好登機時間
桃園國際機場第3航廈北登機廊廳今天起試營運，據實測從第2航廈通關後，步行要約10分鐘才會抵達北登機廊廳D11登機門，旅客須抓好登機時間。
試營運首日共3航班、968人使用，桃機規劃明天6個航班使用，期待耶誕節前正式啟用。
第3航廈主體尚未完工，使用北登機廊廳須先在第2航廈完成報到與通關；自北登機廊廳下機旅客，也要到第2航廈提取行李。
據記者實測，從第2航廈通關後，一路往北登機廊廳前進，約步行10分鐘可抵達北登機廊廳D11登機門，如果要一路步行到D18登機門預計約20分鐘。
北登機廊廳新增8個大型登機門，其中2個是台灣首見多架航空器機坪系統（Multi-Aircraft Ramp System,MARS），預計同時段可停靠10架飛機。
MARS可容納1架大型廣體客機，如空中巴士A350家族、波音B777-300及B787家族等停靠，或容納2架小型窄體客機，如空巴A320家族及波音B737家族同時停靠，都可直接連接空橋，地面配有燃油輸送設備，方便旅客上下飛機與航機地面整備作業。
北登機廊廳進駐廠商包含興波咖啡、微熱山丘、堡島漢堡行動餐車、手信坊、滬品湯包牛肉麵、台灣尚好禮、台灣伴手禮商店、航空補給站旅行用品店、野獸國扭蛋機商店及多元支付販賣機。
此外，有30組按摩椅、1488組Halo燈具集合照明、空調、廣播、消防與WIFI基地台等設備。
桃機股份有限公司說，北登機廊廳將配合航機安排調度，採混合編制，也許會由於作業區範圍讓部分業者使用較多，但非給固定航空公司專用，這些都是資源管理，各航空公司都是使用者。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言