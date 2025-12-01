醫療永續不只減碳 立院健康醫療永續委員會：健康與醫療韌性是關鍵

近年全球戰爭、疫情、天災不斷，國內加上高齡、少子化衝擊，極度挑戰醫療體系，各界紛紛提出「韌性醫療」，確保危機發生時仍能持續運作。立法院厚生會今年5月成立「健康醫療永續發展推動委員會」，邀集跨領域委員、醫院及部會代表，針對健康醫療永續主題討論具體作法。

「健康醫療永續發展推動委員會」今舉行第二次專家會議，邀集跨領域委員、醫院及部會代表，就健康醫療永續開展具體作法。並邀請獲得健康永續ESG評選特別獎的臺大醫院永續辦公室執行長邱瀚模、區域醫院首獎高雄市立小港醫院院長洪志興，分別就建構醫院永續過程提出經驗與建言。

委員會召集人、國民黨立委萬美玲表示，極端氣候的衝擊不再是過去式，面對現今健康醫療生態圈的各式挑戰，政府必須謹慎思考，從國家防災視角強化醫療備援，提升醫療韌性。尤其，在災後快速回復或維持醫院穩定運作，保障民眾就醫權益，進而制定更全面的政策，是努力的方向。

萬美玲強調，醫療韌性與永續發展非常重要，更是國家治理的重要議題，委員會自今年5月成立後，持續推動健康醫療永續藍圖，也關注健康醫療生態圈的現況，包括醫護人員流動率高、AI帶來的傳型改變等。另外，醫院永續轉型需要標準制度以及資金挹注支持，而民眾數位資訊落差問題也值得關注。

委員會主委、陽明交通大學校長林奇宏表示，這5年來，世界局勢變化之快，尤其是人工智慧帶來數位化的轉變，不只改變健康醫療，對生活也帶來衝擊。進入超高齡社會之後，各界都關注健康長壽，從另一個角度來看，更要注重健康的餘命，各國均努力強化健康醫療體系和經濟，實現健康台灣的願景。

林奇宏指出，醫療永續發展不只強調硬體，過去蓋醫院都比大、比床數多，現在要朝「去中心化」發展，結合基層醫療、社區醫療、專業醫療、社區中心、在宅醫療等，多元化照護全齡族群。因應氣候變遷和政府的淨零目標，許多醫院也正透過多種策略來達成減碳，推動綠色醫療和循環經濟。

台灣永續金融與企業影響力協會理事長、政大教授王儷玲建議，永續連結利率優惠，應有可驗證的KPI檢核標準，如把醫院資本支出改為「以績效付費」，省下的電費變成工程費用還款來源。

這次委員會專家訴求聚焦在醫療韌性、永續治理、健康識能與綠色金融，共同倡議「健康永續行動未來：保韌性、護人力、顧公平、綠金融」，提出讓民眾有感的具體作法。台灣醫療的未來，除了加強永續發展，也要減少不必要的醫療浪費，重新進行資源分配。

發展永續需要資金的支持，會議聚焦政府須運用多元金融工具，支持醫院永續轉型並降低綠色轉型成本，例如具體推動永續債券、綠色醫療基金、低利率綠色貸款與專案融資等方案等。此外，綠色金融也應結合民眾健康促進之用，降低醫療使用率，緩解因貧而病、因病而貧的健康不平等現象。