快訊

大陸最強「瑞幸咖啡」登台生變？官網資料清空 只剩一句Coming Soon

世界盃男籃／再戰日本打出漂亮開節 中華隊半場落後6分

世界盃男籃／中國雪恥不成還在韓國主場吞慘敗 陸網：臉都不要了

醫師楊振昌：若誤飲腐蝕性清潔劑 勿催吐速就醫

中央社／ 台北1日電
圖為台北榮民總醫院臨床毒物與職業醫學部主任楊振昌。本報資料照片
圖為台北榮民總醫院臨床毒物與職業醫學部主任楊振昌。本報資料照片

醫師楊振昌今天表示，如果誤飲清潔劑，千萬別催吐，大量喝水或喝牛奶效果有限，傷害往往1分鐘內已造成，最重要儘速送醫，24小時內接受胃鏡檢查，評估灼傷嚴重度。

連鎖茶飲店春水堂台中市公益店員疑誤拿裝有清潔劑熱水瓶為客人回沖熱茶，顧客飲用後出現喉嚨灼傷症狀，3人就醫後無礙。

台北榮民總醫院臨床毒物與職業醫學部主任楊振昌接受媒體聯訪說，家用清潔水瓶清潔劑濃度通常不高，理論上不會造成極度嚴重腐蝕傷害，但工業用清潔液濃度極高，如果是pH值小於2的強酸或大於12的強鹼可能導致嚴重灼傷。

楊振昌表示，即使家用清潔劑造成灼傷，多半仍可治療，不至於無法挽回，送醫後會以內視鏡、胃鏡檢查，依灼傷程度分為1到3級。第3級以上可能導致食道破裂、敗血症，後續可能出現食道或胃狹窄、吞嚥困難；第1、2級通常沒後遺症。

食道 醫師 醫學

延伸閱讀

雲林口湖國中3生研發「環保蚵殼清潔劑」 登DFC全球孩童年會

春水堂公益店茶壺水含清潔劑 中市勒令停業最高罰千萬

3國中生研發蚵殼清潔劑解堆積問題 登DFC全球年會

芬普尼汙染蛋延燒 毒物專家：多喝水可以加速代謝

相關新聞

民眾吸珍奶吸到蟑螂！日出茶太暴食安危機 業者：全台門市停業1天清消

知名連鎖飲料店「日出茶太」爆出食安問題，有民眾在台北市美麗華門市購買珍奶，沒想到喝到一半感覺有異物，竟從吸管內跑出一隻蟑...

東北季風挾冷空氣3日南下 4日清晨低溫探15度

氣象署今天表示，下波東北季風預計3日清晨增強，挾冷空氣南下，北部、宜蘭全天約攝氏17至22度，基隆北海岸、大台北、宜蘭有...

要漲價了！適度調整反應成本 中油：12月桶裝瓦斯每公斤調漲1.7元

台灣中油宣布，維持亞鄰最低價、適度調整反應成本，自明（2）日凌晨零時起，12月家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、...

春水堂公益店茶壺水含清潔劑 中市勒令停業最高罰千萬

春水堂公益店將含有清潔劑的茶水供民眾飲用，台中市食安處昨獲報，立即派員稽查，除勒令該店即日起停業，也將業者移送地檢署偵辦...

春水堂員工「拿錯壺」害顧客喝到「碳酸氫鈉清洗液」送醫！業者回應了

知名連鎖茶飲「春水堂」近日台中公益店店員因將裝盛「碳酸氫鈉（小蘇打）」的保溫瓶中的熱水誤倒給顧客，造成3名顧客喉嚨不適送...

全聯鯛魚排驗出禁藥…南投全數流入這鄉鎮「賣到剩2片」

全聯販售「台灣鯛魚排」被檢出不得驗出的動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸」，上萬片流往全台18縣市，僅基隆、宜蘭、花蓮、連江縣4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。