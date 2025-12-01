全聯鯛魚排驗出禁藥...北市逾400包已全售出 衛生局：可持單據退費

高雄市衛生局抽驗市售水產品，在全聯抽驗「台灣鯛魚排」檢出不得驗出的動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」0.028ppm，經追查發現該產品已進貨全聯18縣市逾300家分店，其中北市共有5家門市進貨432包已全數售出，若民眾有購買該產品，可持單據與原商品要求退貨。

全聯販售「台灣鯛魚排」被抽驗檢出不得驗出的動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸」，初步掌握全聯全台369家分店共進貨1萬5624片，已賣出1萬3793片，北市衛生局統計，北市計有5個全聯門市有進貨該批「台灣鯛魚排(大)(效期:2027年9月16日)」產品，計432包，已全數售出。

衛生局表示，消費者如有購買該產品，可持消費單據與原商品向全聯公司要求退貨，如經查獲全聯未依規定下架回收，將依違反「食安法」第41條第1項第4款規定，爰依同法第47條第1項第13款處3萬到300萬元罰鍰。