台灣鯛檢出動物用藥 彰化6全聯門市進貨192包、58包售出

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
高雄市衛生局於市售抽驗發現，源頭來自雲林縣養殖場的台灣鯛魚檢出「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」0.028ppm」動物用藥案，彰化縣清查後，彰化下游共有6家全聯門市有進貨問題批號的台灣鯛魚，合計彰化總進貨量192包，售出58包，回收134包。

彰化縣衛生局表示，彰化縣下游的這6家全聯門市，包括永靖新興、線西中正、彰化溪州、彰化進德、和美糖友、花壇學前等店，有進貨問題批號的台灣鯛魚，衛生局已啟動下架回收稽查，確認問題批號的台灣鯛魚全數下架，並要求各門市須在店內張貼退貨公告，並配合民眾退換貨及退現。

所謂的台灣鯛就是優質化改良的吳郭魚品種，為台灣重要的養殖魚類之一，其肉質細緻、少刺且無土味，富含蛋白質和多種維生素，是營養價值極高的水產品，可蒸、煮、烤、煎等，廣泛應用於火鍋、定食、生魚片等料理。

恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）是一種廣效性殺菌劑，僅可用於牛、豬、家禽等陸生動物，但不准用於水產品，如長期攝取可能導致人體產生抗藥性，短時間大量攝取則可能引起嗜睡、全身性痙攣、呼吸困難等中毒症狀。

