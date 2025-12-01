東北季風挾冷空氣3日南下 4日清晨低溫探15度

快訊

中央社／ 台北1日電
中央氣象署指出，這波冷空氣最強的時間預估是4日清晨，各地低溫約15至18度，空曠地區及近山區平地因輻射冷卻影響可能再低2度。聯合報系資料照
氣象署今天表示，下波東北季風預計3日清晨增強，挾冷空氣南下，北部、宜蘭全天約攝氏17至22度，基隆北海岸、大台北、宜蘭有較大雨勢；4日清晨最冷，各地低溫約15至18度。

交通部中央氣象署預報員曾昭誠告訴中央社記者，明天偏東北風，桃園以北、宜蘭有局部短暫雨，花東、中南部山區為零星降雨；3日清晨起東北季風增強，降雨範圍擴大，北部、東半部有雨，其中在基隆北海岸、大台北、宜蘭有較大雨勢。

曾昭誠表示，4日持續受東北季風影響，但水氣減少，雨勢趨緩，以基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨為主；預估東北季風6日減弱，但8日前仍然是偏東北風的環境，降雨範圍變化不大。

氣溫方面，曾昭誠指出，明天清晨低溫約19至22度，白天各地高溫24至28度，感受舒適；3日東北季風挾冷空氣南下，北部、宜蘭整天約17至22度，中南部白天約22至25度，晚間約17、18度。

曾昭誠指出，這波冷空氣最強的時間預估是4日清晨，各地低溫約15至18度，空曠地區及近山區平地因輻射冷卻影響可能再低2度。

東北季風6日減弱，白天各地高溫約回升至23到26度，南部可以再高2度左右。

此外，曾昭誠提到，目前在呂宋島以南海面，仍然有部分熱帶擾動在消長，未來也不排除仍有熱帶系統發展的機會，不過，由於時序已經進入冬季，儘管有熱帶系統發展，也會以穿過菲律賓進入南海的路線為主，對台灣沒有直接影響。

