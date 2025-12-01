快訊

要漲價了 中油：12月桶裝瓦斯每公斤調漲1.7元

家長不知情！未成年夜校生無照騎車載女同學 自撞分隔島亡

日職／年薪想達5億日圓實在太難 徐若熙起步就是頂級身價

聽新聞
0:00 / 0:00

全聯鯛魚排驗出禁藥…南投全數流入這鄉鎮「賣到剩2片」

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣衛生局今獲報出問題的台灣鯛魚排，銷往縣內的全聯集集民生店，今立刻派員到該店稽查。圖／南投縣衛生局提供
南投縣衛生局今獲報出問題的台灣鯛魚排，銷往縣內的全聯集集民生店，今立刻派員到該店稽查。圖／南投縣衛生局提供

全聯販售「台灣鯛魚排」被檢出不得驗出的動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸」，上萬片流往全台18縣市，僅基隆、宜蘭、花蓮、連江縣4縣市倖免。經南投縣衛生局調查，集集民生店進貨24包，已售出22包，呼籲民眾快檢查避免吃下肚。

南投縣衛生局指出，高雄市衛生局於10月間執行「114年食品抽驗計畫」，其中於全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排（大）效期2027年9月16日」產品，檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」0.028ppm，違反「不得檢出」檢驗標準。

南投縣衛生局今下午4時許接獲高雄市通報，立即稽查全聯集集民生店，經查該店已於11月28日接獲總公司通知，「台灣鯛魚排（大）」不分批號全面下架，總計進貨24包，已售出22包，剩下2包下架後退回總公司，架上已無該批產品。

衛生局長陳南松提醒，近期有消費購買「台灣鯛魚排」品項的民眾，務必自行檢查，若為前述問題商品應立即停止食用，通路商須全面受理退貨回收。該局將加強市售食品動物用藥殘留抽驗，民眾有相關問題可洽該局服務專線049-2231994。

南投縣衛生局今獲報出問題的台灣鯛魚排，銷往縣內的全聯集集民生店，今立刻派員到該店稽查。圖／南投縣衛生局提供
南投縣衛生局今獲報出問題的台灣鯛魚排，銷往縣內的全聯集集民生店，今立刻派員到該店稽查。圖／南投縣衛生局提供

衛生局 南投縣 動物

延伸閱讀

全聯鯛魚排藥檢超標！將抽驗鯛魚養殖池…漁業署：最快約一周有結果

台灣人狂挺！LOPIA爆紅卻尷尬 總經理籲：勿攻擊其他超市 盼共存共榮

全台首例！ 全聯台灣鯛驗出禁用殺蟲劑 醫：恐誘發過敏反應

全聯「鯛魚排」驗出動物用藥 醫示警：長期食用恐傷肝腎、致不孕

相關新聞

東北季風挾冷空氣3日南下 4日清晨低溫探15度

氣象署今天表示，下波東北季風預計3日清晨增強，挾冷空氣南下，北部、宜蘭全天約攝氏17至22度，基隆北海岸、大台北、宜蘭有...

要漲價了！適度調整反應成本 中油：12月桶裝瓦斯每公斤調漲1.7元

台灣中油宣布，維持亞鄰最低價、適度調整反應成本，自明（2）日凌晨零時起，12月家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、...

春水堂公益店茶壺水含清潔劑 中市勒令停業最高罰千萬

春水堂公益店將含有清潔劑的茶水供民眾飲用，台中市食安處昨獲報，立即派員稽查，除勒令該店即日起停業，也將業者移送地檢署偵辦...

春水堂員工「拿錯壺」害顧客喝到「碳酸氫鈉清洗液」送醫！業者回應了

知名連鎖茶飲「春水堂」近日台中公益店店員因將裝盛「碳酸氫鈉（小蘇打）」的保溫瓶中的熱水誤倒給顧客，造成3名顧客喉嚨不適送...

全聯鯛魚排驗出禁藥…南投全數流入這鄉鎮「賣到剩2片」

全聯販售「台灣鯛魚排」被檢出不得驗出的動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸」，上萬片流往全台18縣市，僅基隆、宜蘭、花蓮、連江縣4...

全聯鯛魚排驗出禁藥 屏縣清查已售出716包、收回220包

全聯販售「台灣鯛魚排」被抽驗檢出不得驗出的動物殺菌用藥，產品來自雲林縣，全台有18縣市的門市有進貨，屏東縣是其中之一，屏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。