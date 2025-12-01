全聯鯛魚排驗出禁藥…南投全數流入這鄉鎮「賣到剩2片」

全聯販售「台灣鯛魚排」被檢出不得驗出的動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸」，上萬片流往全台18縣市，僅基隆、宜蘭、花蓮、連江縣4縣市倖免。經南投縣衛生局調查，集集民生店進貨24包，已售出22包，呼籲民眾快檢查避免吃下肚。

南投縣衛生局指出，高雄市衛生局於10月間執行「114年食品抽驗計畫」，其中於全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排（大）效期2027年9月16日」產品，檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」0.028ppm，違反「不得檢出」檢驗標準。

南投縣衛生局今下午4時許接獲高雄市通報，立即稽查全聯集集民生店，經查該店已於11月28日接獲總公司通知，「台灣鯛魚排（大）」不分批號全面下架，總計進貨24包，已售出22包，剩下2包下架後退回總公司，架上已無該批產品。