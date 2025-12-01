快訊

要漲價了 中油：12月桶裝瓦斯每公斤調漲1.7元

家長不知情！未成年夜校生無照騎車載女同學 自撞分隔島亡

日職／年薪想達5億日圓實在太難 徐若熙起步就是頂級身價

全聯鯛魚排藥檢超標！將抽驗鯛魚養殖池…漁業署：最快約一周有結果

中央社／ 台北1日電
高雄市衛生局10月抽驗全聯路竹分公司的台灣鯛魚排，檢出不得用於水產動物的用藥，已要求下架回收並主動通知消費者。圖／高雄市衛生局提供
高雄市衛生局10月抽驗全聯路竹分公司的台灣鯛魚排，檢出不得用於水產動物的用藥，已要求下架回收並主動通知消費者。圖／高雄市衛生局提供

全聯高雄門市鯛魚排檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，違反「不得檢出」檢驗標準，產品來自雲林，農業部漁業署今天請當地相關單位抽驗鯛魚養殖池，估計最快約一週有結果。

漁業署副署長繆自昌告訴媒體，恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）是一種作為殺菌劑的動物用藥，可用於2隻腳或4隻腳的畜禽類，但禁止用於水產養殖。

繆自昌說，這次鯛魚排檢出的恩氟喹啉羧酸含量是0.028ppm，非常微量，但因依規定是不得檢出，仍須從源頭了解，已請雲林農政單位到養殖池抽驗，估計最快約一週有結果，目前養殖的魚也暫停出貨。

繆自昌說，目前不清楚為何鯛魚排檢出不得使用的藥物，一般鯛魚池養殖的魚，大型的會送往加工廠切片，在進到加工廠時，加工廠會先檢驗一次，出貨前再檢驗一次。

根據高雄市衛生局新聞稿，今年執行高雄市「114年食品抽驗計畫」，10月在全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排（大）」產品，檢出動物用藥恩氟喹啉羧酸0.028ppm，違反「不得檢出」檢驗標準。

雲林縣農業處漁業科今天到養殖池抽驗，周邊沒有畜禽場，未發現其他污染源，養殖戶採地下水養殖，在養的2萬多尾魚苗已移動管制。

抽驗 動物 漁業署 全聯

延伸閱讀

台灣人狂挺！LOPIA爆紅卻尷尬 總經理籲：勿攻擊其他超市 盼共存共榮

全台首例！ 全聯台灣鯛驗出禁用殺蟲劑 醫：恐誘發過敏反應

全聯「鯛魚排」驗出動物用藥 醫示警：長期食用恐傷肝腎、致不孕

「蛋出事、魚也出事」雲林民眾每周買數次 嚇壞：吃了多少不敢想

相關新聞

東北季風挾冷空氣3日南下 4日清晨低溫探15度

氣象署今天表示，下波東北季風預計3日清晨增強，挾冷空氣南下，北部、宜蘭全天約攝氏17至22度，基隆北海岸、大台北、宜蘭有...

要漲價了！適度調整反應成本 中油：12月桶裝瓦斯每公斤調漲1.7元

台灣中油宣布，維持亞鄰最低價、適度調整反應成本，自明（2）日凌晨零時起，12月家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、...

春水堂公益店茶壺水含清潔劑 中市勒令停業最高罰千萬

春水堂公益店將含有清潔劑的茶水供民眾飲用，台中市食安處昨獲報，立即派員稽查，除勒令該店即日起停業，也將業者移送地檢署偵辦...

春水堂員工「拿錯壺」害顧客喝到「碳酸氫鈉清洗液」送醫！業者回應了

知名連鎖茶飲「春水堂」近日台中公益店店員因將裝盛「碳酸氫鈉（小蘇打）」的保溫瓶中的熱水誤倒給顧客，造成3名顧客喉嚨不適送...

全聯鯛魚排驗出禁藥…南投全數流入這鄉鎮「賣到剩2片」

全聯販售「台灣鯛魚排」被檢出不得驗出的動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸」，上萬片流往全台18縣市，僅基隆、宜蘭、花蓮、連江縣4...

全聯鯛魚排驗出禁藥 屏縣清查已售出716包、收回220包

全聯販售「台灣鯛魚排」被抽驗檢出不得驗出的動物殺菌用藥，產品來自雲林縣，全台有18縣市的門市有進貨，屏東縣是其中之一，屏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。