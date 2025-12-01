快訊

要漲價了 中油：12月桶裝瓦斯每公斤調漲1.7元

家長不知情！未成年夜校生無照騎車載女同學 自撞分隔島亡

日職／年薪想達5億日圓實在太難 徐若熙起步就是頂級身價

春水堂員工「拿錯壺」害顧客喝到「碳酸氫鈉清洗液」送醫！業者回應了

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
春水堂近日因員工失誤，導致顧客誤食碳酸氫鈉清洗液。圖／春水堂提供
春水堂近日因員工失誤，導致顧客誤食碳酸氫鈉清洗液。圖／春水堂提供

知名連鎖茶飲「春水堂」近日台中公益店店員因將裝盛「碳酸氫鈉（小蘇打）」的保溫瓶中的熱水誤倒給顧客，造成3名顧客喉嚨不適送醫。對此，春水堂也發布聲明，表示將支付相關醫療費用，後續也會持續關心顧客身體健康。

11月30日時，春水堂公益店有顧客將茶壺交由店員回沖加熱水，但是店員因為新進員工，疑似未確認保溫瓶中尚還有碳酸氫鈉清洗液，直接將保溫瓶中的熱水倒入茶壺中並交給顧客。3名顧客飲用後因喉嚨不適後送醫。

春水堂對此事件發布聲明，指出誤食意外發生當下，區主管和店長立即陪同顧客至中國醫藥學院急診就醫，並且進行相關檢驗。12月1日早上也遵照醫生指示回診，春水堂主管亦陪同就診，醫生表示身體情況穩定。

聲明並表示，清潔中的熱水瓶，現場都會張貼「清潔中」牌子以辨識。當天現場夥伴是剛到職二周的新人，因為對流程較不熟悉，所以誤拿裝有清潔用水的熱水瓶。瓶內使用「碳酸氫鈉」清洗，並非「工業用檸檬酸」。

春水堂並表示，醫生判斷顧客沒有喉嚨灼傷，身體情況穩定。春水堂將支付相關醫療費用，後續也會持續關心顧客身體健康。另外春水堂已針對全台門店進行教育訓練宣導，在食安處未公告前，春水堂公益店即日起已自主停業至少2天，以加強內部訓練，並檢討相關流程。未來春水堂將更加謹慎，避免類似情況再次發生。

食安 教育訓練

