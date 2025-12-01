稀有標本聚焦保育！台灣博物館辦「第六次大滅絕」特展

民眾可在台灣博物館的最新展覽看到台灣雲豹、儒艮與中華白海豚標本！台博館即日起舉行「第六次大滅絕？命運還是機會」特展，除了多件珍藏標本外，還結合AR沉浸式體驗，讓許多已經滅絕的生物，如雲豹、渡渡鳥復甦，盼讓民眾體認到保護行動的刻不容緩。綠委張雅琳希望透過展覽，讓各年齡層都了解保育的重要。

從滅絕反思保育

台博館與林保署共同舉行的「第六次大滅絕？命運還是機會」，即日起至115年11月1日在南門館的紅樓展示館二樓登場。將透過筆石、三葉蟲、北方白犀牛等標本、科技互動與各類瀕危動物繪圖，帶領觀眾回顧地球前5次大滅絕的歷程，同時喚起民眾對棲地破壞與生存困境的關注，並了解到保育行動的必要性。

特展還邀請到國際知名插畫家鄒駿昇操刀主視覺「渡渡鳥」，還有插畫家鄭杏倩創作稀有植物，並展出由李政霖繪製的台灣黑熊、石虎、大紫斑蝶等物種。台博館長陳登欽笑說，雖然主題是第六次大滅絕，但展覽的目的是盼提醒民眾，不要認為地球注定就會面臨大滅絕，若能及早行動，還有希望。

避免再有物種消失

林保署署長林華慶也說，政府目前正透過加強與部落合作，改變消費與生產行為，希望讓更多人了解如今地球面臨的生物多樣性危機。民進黨立委張雅琳笑說，她常帶小孩到台博館看展，很期待這次展覽的紀念品，盼藉由更活潑的方式吸引不同年齡層的觀眾來看展。

「目前只有地球確定有生命！」中研院研究員鍾國芳也說，生命在宇宙中如此罕見，因此非自然滅絕是無可替代的損失。台灣雖然有很高的生物與語言多樣性，但面臨外來種入侵、氣候變遷與開發等影響，保育不只是科學家的責任，台灣黃鳳蝶已因921大地震牽連而滅絕，希望展覽讓民眾避免下一個在台灣滅絕的物種出現。







展覽門口的渡渡鳥，是有史以來記錄第一個因人類滅絕的物種。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

