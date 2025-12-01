快訊

要漲價了 中油：12月桶裝瓦斯每公斤調漲1.7元

家長不知情！未成年夜校生無照騎車載女同學 自撞分隔島亡

日職／年薪想達5億日圓實在太難 徐若熙起步就是頂級身價

聽新聞
0:00 / 0:00

稀有標本聚焦保育！台灣博物館辦「第六次大滅絕」特展

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
台博與林保署1日舉行「第六次大滅絕？命運還是機會」特展，盼透過標本與科技，讓民眾了解保育的重要。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
台博與林保署1日舉行「第六次大滅絕？命運還是機會」特展，盼透過標本與科技，讓民眾了解保育的重要。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

民眾可在台灣博物館的最新展覽看到台灣雲豹、儒艮與中華白海豚標本！台博館即日起舉行「第六次大滅絕？命運還是機會」特展，除了多件珍藏標本外，還結合AR沉浸式體驗，讓許多已經滅絕的生物，如雲豹、渡渡鳥復甦，盼讓民眾體認到保護行動的刻不容緩。綠委張雅琳希望透過展覽，讓各年齡層都了解保育的重要。

從滅絕反思保育

台博館與林保署共同舉行的「第六次大滅絕？命運還是機會」，即日起至115年11月1日在南門館的紅樓展示館二樓登場。將透過筆石、三葉蟲、北方白犀牛等標本、科技互動與各類瀕危動物繪圖，帶領觀眾回顧地球前5次大滅絕的歷程，同時喚起民眾對棲地破壞與生存困境的關注，並了解到保育行動的必要性。

特展還邀請到國際知名插畫家鄒駿昇操刀主視覺「渡渡鳥」，還有插畫家鄭杏倩創作稀有植物，並展出由李政霖繪製的台灣黑熊、石虎、大紫斑蝶等物種。台博館長陳登欽笑說，雖然主題是第六次大滅絕，但展覽的目的是盼提醒民眾，不要認為地球注定就會面臨大滅絕，若能及早行動，還有希望。

避免再有物種消失

林保署署長林華慶也說，政府目前正透過加強與部落合作，改變消費與生產行為，希望讓更多人了解如今地球面臨的生物多樣性危機。民進黨立委張雅琳笑說，她常帶小孩到台博館看展，很期待這次展覽的紀念品，盼藉由更活潑的方式吸引不同年齡層的觀眾來看展。

「目前只有地球確定有生命！」中研院研究員鍾國芳也說，生命在宇宙中如此罕見，因此非自然滅絕是無可替代的損失。台灣雖然有很高的生物與語言多樣性，但面臨外來種入侵、氣候變遷與開發等影響，保育不只是科學家的責任，台灣黃鳳蝶已因921大地震牽連而滅絕，希望展覽讓民眾避免下一個在台灣滅絕的物種出現。


”AA”

展覽門口的渡渡鳥，是有史以來記錄第一個因人類滅絕的物種。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

【更多精采內容，詳見

科學家 博物館 氣候變遷 石虎 海豚 動物

延伸閱讀

運動部建議專任教練兼職社區運動提升待遇 邱為榮：緩不濟急

專任運動教練薪資不足 立委籲改善待遇留住優秀教練

專任運動教練協會提3大訴求 立委籲運動部別讓教練用愛發電 

舍監性平案Y女再現身籲校方放棄上訴 台大：已上訴、盼釐清爭議

相關新聞

東北季風挾冷空氣3日南下 4日清晨低溫探15度

氣象署今天表示，下波東北季風預計3日清晨增強，挾冷空氣南下，北部、宜蘭全天約攝氏17至22度，基隆北海岸、大台北、宜蘭有...

要漲價了！適度調整反應成本 中油：12月桶裝瓦斯每公斤調漲1.7元

台灣中油宣布，維持亞鄰最低價、適度調整反應成本，自明（2）日凌晨零時起，12月家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、...

春水堂公益店茶壺水含清潔劑 中市勒令停業最高罰千萬

春水堂公益店將含有清潔劑的茶水供民眾飲用，台中市食安處昨獲報，立即派員稽查，除勒令該店即日起停業，也將業者移送地檢署偵辦...

春水堂員工「拿錯壺」害顧客喝到「碳酸氫鈉清洗液」送醫！業者回應了

知名連鎖茶飲「春水堂」近日台中公益店店員因將裝盛「碳酸氫鈉（小蘇打）」的保溫瓶中的熱水誤倒給顧客，造成3名顧客喉嚨不適送...

全聯鯛魚排驗出禁藥…南投全數流入這鄉鎮「賣到剩2片」

全聯販售「台灣鯛魚排」被檢出不得驗出的動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸」，上萬片流往全台18縣市，僅基隆、宜蘭、花蓮、連江縣4...

全聯鯛魚排驗出禁藥 屏縣清查已售出716包、收回220包

全聯販售「台灣鯛魚排」被抽驗檢出不得驗出的動物殺菌用藥，產品來自雲林縣，全台有18縣市的門市有進貨，屏東縣是其中之一，屏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。