快訊

淡水大停水原因曝！專家：圖資落差是常態 不能只看圖施工

春水堂公益店茶壺水含清潔劑3人就醫 中市勒令停業最高罰千萬

聽新聞
0:00 / 0:00

春水堂公益店茶壺水含清潔劑 中市勒令停業最高罰千萬

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市食安處昨到春水堂公益店稽查。圖／食安處提供
台中市食安處昨到春水堂公益店稽查。圖／食安處提供

春水堂公益店將含有清潔劑的茶水供民眾飲用，台中市食安處昨獲報，立即派員稽查，除勒令該店即日起停業，也將業者移送地檢署偵辦，依法可處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1千萬以下罰金。

食安處指出，已掌握3名民眾飲用該茶壺水，經診療後無大礙，已返家休養。業者承諾將負擔醫療及賠償費用，並持續關心民眾狀況。

食安處指出，因業者行為已涉違反「食品安全衛生管理法」第15條第1項第3款規定，食安處已依同法第41條第1項第4款規定，責令業者暫停作業，並要求立即改善及加強員工教育訓練

食安處表示，業者須待食安處後續複查合格後才可復業；此外，也將依同法第49條規定，將業者移送台中地檢署偵辦。

業者表示，事發當下，區主管與店長立刻陪同顧客至中國醫藥大學附設醫院急診檢查，隔日依醫囑回診，主管也陪同就醫，醫師確認身體狀況穩定。並強調將負擔所有醫療費用，並持續關心顧客健康。

業者強調，清潔中的熱水瓶，現場都會張貼「清潔中」牌子，昨天現場新進員工因不熟悉流程而誤拿，公司已立即對全台門店加強教育訓練，並在今、明2天該門店停業改善流程，強調將更謹慎避免意外再發生。

台中市食安處到春水堂公益店稽查。圖／食安處提供
台中市食安處到春水堂公益店稽查。圖／食安處提供
台中市食安處到春水堂公益店稽查，圖為肇禍的「酵素去漬粉」。／食安處提供
台中市食安處到春水堂公益店稽查，圖為肇禍的「酵素去漬粉」。／食安處提供

食安 教育訓練

延伸閱讀

立院協商長照扣除額增至18萬元 明年申報可望適用

台中男騎機車忘作一事車牌遭註銷…違規轉彎被攔查 荷包失血

台鐵施工平溪線停駛 今起試辦「鐵道合法放天燈」

竹市幼兒園負責人涉體罰 名下5所幼兒園、補習班全廢照

相關新聞

春水堂公益店茶壺水含清潔劑 中市勒令停業最高罰千萬

春水堂公益店將含有清潔劑的茶水供民眾飲用，台中市食安處昨獲報，立即派員稽查，除勒令該店即日起停業，也將業者移送地檢署偵辦...

全聯鯛魚排驗出禁藥…流向全台18縣市 1萬3千多片已賣出

全聯販售「台灣鯛魚排」被抽驗檢出不得驗出的動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸」，產品來自雲林縣，縣府獲報後已到供貨合作社、養殖池...

驚！台中春水堂公益店誤用「酵素去漬粉」泡茶 3顧客喉嚨灼傷送醫

台中驚傳知名連鎖茶飲品牌春水堂公益店昨因作業疏失，誤將還浸泡在「工業用檸檬酸」清洗中的保溫瓶誤當回沖熱茶容器，導致3名顧客飲用...

全台首例！ 全聯台灣鯛驗出禁用殺蟲劑 醫：恐誘發過敏反應

接近年底，持續爆發食安事件，全聯的鯛魚排檢驗出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」（enrofloxacin）0.028ppm。根據規定，這項動物用藥僅限於牛、豬、家禽類，未獲准使用於水產品。由高雄市衛生局進行的抽驗計畫，檢出全台首例台灣鯛有動物用藥殘留，業者已經全面下架，後續會再觀察。

春水堂員工「拿錯壺」害顧客喝到「碳酸氫鈉清洗液」送醫！業者回應了

知名連鎖茶飲「春水堂」近日台中公益店店員因將裝盛「碳酸氫鈉（小蘇打）」的保溫瓶中的熱水誤倒給顧客，造成3名顧客喉嚨不適送...

萬美玲：醫療永續不是口號 國家需以防災視角提升醫療量能

立法院厚生會與厚生基金會下午舉行「健康醫療永續發展推動委員會」第二次專家會議，聚焦民眾有感、永續治理、醫療韌性、低碳醫療...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。