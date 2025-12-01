聽新聞
春水堂公益店茶壺水含清潔劑 中市勒令停業最高罰千萬
春水堂公益店將含有清潔劑的茶水供民眾飲用，台中市食安處昨獲報，立即派員稽查，除勒令該店即日起停業，也將業者移送地檢署偵辦，依法可處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1千萬以下罰金。
食安處指出，已掌握3名民眾飲用該茶壺水，經診療後無大礙，已返家休養。業者承諾將負擔醫療及賠償費用，並持續關心民眾狀況。
食安處指出，因業者行為已涉違反「食品安全衛生管理法」第15條第1項第3款規定，食安處已依同法第41條第1項第4款規定，責令業者暫停作業，並要求立即改善及加強員工教育訓練。
食安處表示，業者須待食安處後續複查合格後才可復業；此外，也將依同法第49條規定，將業者移送台中地檢署偵辦。
業者表示，事發當下，區主管與店長立刻陪同顧客至中國醫藥大學附設醫院急診檢查，隔日依醫囑回診，主管也陪同就醫，醫師確認身體狀況穩定。並強調將負擔所有醫療費用，並持續關心顧客健康。
業者強調，清潔中的熱水瓶，現場都會張貼「清潔中」牌子，昨天現場新進員工因不熟悉流程而誤拿，公司已立即對全台門店加強教育訓練，並在今、明2天該門店停業改善流程，強調將更謹慎避免意外再發生。
