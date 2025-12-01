萬美玲：醫療永續不是口號 國家需以防災視角提升醫療量能

快訊

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
立法院厚生會與厚生基金會下午舉行「健康醫療永續發展推動委員會」第二次專家會議，聚焦民眾有感、永續治理、醫療韌性、低碳醫療、循環經濟、綠色金融、社會責任與健康公平等核心議題。委員會由立委萬美玲擔任召集人，陽明交大校長林奇宏擔任主任委員，並邀集醫院協會、護理公會、永續金融、媒體等跨領域專家共同提出政策建議。

萬美玲表示，極端氣候、人口老化及醫療人力短缺使醫療體系面臨嚴峻挑戰，政府必須以國家防災視角強化醫院備援能力，提升醫療韌性，確保災時仍能維持服務。會議並邀請台大醫院與高雄市立小港醫院分享永續治理的實務經驗。

委員會期盼藉由專家會議，與行政部門開啟對話，對齊國家能源政策，整合各界的觀點，形成落地的政策建議，為我國健康醫療永續發展奠定穩固的基礎。

立法院厚生會與厚生基金會下午舉行「健康醫療永續發展推動委員會」第二次專家會議，台灣醫院協會理事長李飛鵬（前排左至右）、立法院厚生會榮譽會長萬美玲立委萬美玲、立委王正旭、陽明交大校長林奇宏、中華民國總統府國策顧問簡文仁、高雄醫學大學醫學系教授郭昭宏、聯合報健康事業部營運長吳貞瑩（後排左至右）、臺灣永續金融與企業影響力協會理事長王儷玲、中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長陳麗琴、台灣社區醫院協會理事廖茂宏等人出席合影。記者林伯東／攝影
立法院厚生會與厚生基金會下午舉行「健康醫療永續發展推動委員會」第二次專家會議，立法院厚生會榮譽會長萬美玲立委萬美玲（中）、厚生會秘書長委王正旭（左）、陽明交大校長林奇宏（右）出席。記者林伯東／攝影
