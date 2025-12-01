萬美玲：醫療永續不是口號 國家需以防災視角提升醫療量能

接近年底，持續爆發食安事件，全聯的鯛魚排檢驗出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」（enrofloxacin）0.028ppm。根據規定，這項動物用藥僅限於牛、豬、家禽類，未獲准使用於水產品。由高雄市衛生局進行的抽驗計畫，檢出全台首例台灣鯛有動物用藥殘留，業者已經全面下架，後續會再觀察。

2025-12-01 14:28