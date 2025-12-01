萬美玲：醫療永續不是口號 國家需以防災視角提升醫療量能
立法院厚生會與厚生基金會下午舉行「健康醫療永續發展推動委員會」第二次專家會議，聚焦民眾有感、永續治理、醫療韌性、低碳醫療、循環經濟、綠色金融、社會責任與健康公平等核心議題。委員會由立委萬美玲擔任召集人，陽明交大校長林奇宏擔任主任委員，並邀集醫院協會、護理公會、永續金融、媒體等跨領域專家共同提出政策建議。
萬美玲表示，極端氣候、人口老化及醫療人力短缺使醫療體系面臨嚴峻挑戰，政府必須以國家防災視角強化醫院備援能力，提升醫療韌性，確保災時仍能維持服務。會議並邀請台大醫院與高雄市立小港醫院分享永續治理的實務經驗。
委員會期盼藉由專家會議，與行政部門開啟對話，對齊國家能源政策，整合各界的觀點，形成落地的政策建議，為我國健康醫療永續發展奠定穩固的基礎。
