AI 影片混淆資訊 全民查假會社邀數發部、Line示警

「全民查假會社」29日舉辦年度論壇「真假聲量戰：AI 時代的民主與媒體素養再進化」。照片為全民查假會社提供
致力於打擊假訊息、推廣媒體識讀的非營利組織的「全民查假會社」29日舉辦年度論壇「真假聲量戰：AI 時代的民主與媒體素養再進化」，聚焦網路聲量、數位治理與媒體素養三大面向。理事長谷玲玲表示，論壇希望協助民眾在AI時代提升資訊判讀能力，面對快速流動的訊息環境能更具敏銳度。

全民查假會社今年8月通過國際事實查核聯盟（IFCN）認證後，第三度舉行年度論壇。本次以假訊息、網路聲量與數位治理為核心議題，期盼回應民主社會正面臨的詐騙與資訊戰挑戰。

谷玲玲指出，群組間常分享健康祕方，但近期愈來愈多AI生成的醫療影片，使得看似無害的「小撇步」真假難辨，民眾也更難查證。隨著AI與社群媒體技術快速演進，假訊息傳播更加複雜，使媒體素養與資訊查核能力成為必要技能。她期望透過論壇，協助民眾在AI時代更安全且有效率地使用資訊。

數位發展部主任秘書胡貝蒂則強調，打詐仰賴技術協作與跨界合作。數發部持續推動公私協力，透過平台專區受理通報，並推動網路廣告實名制與「通查網」詐騙廣告通報機制，降低假訊息與詐騙擴散。

Sola大數據團隊董事長王儷潔以Threads為例，分析社群聲量如何牽動輿論方向並與假訊息互相影響。他指出，Threads的議題操作多以情緒動員為主，由KOL與素人帳號帶動，加上不同平台各自發展獨立敘事，使查核難度與成本同步攀升。

LINE台灣公共事務部副總經理林若凡表示，數位治理需與媒體素養並行，並仰賴平台、民眾與政府三方的協力。LINE長期協助政府與執法單位，並提供官方帳號供民眾查證訊息，輔以通報機制，協助查核團隊有效集中資源。

國立臺灣師範大學大眾傳播研究所特聘教授陳炳宏指出，社群平台錯假訊息氾濫，亟需事實查核組織協助驗證。然而，生成式AI迅速進化，使偽造圖片與影片愈難單靠肉眼判讀，成為資訊環境的新挑戰。

「撥開雲霧．重構真相」的全民查假會社呼籲媒體、教育單位與社會各界重視假訊息的危害，共同打造健康資訊環境，也歡迎志同道合的夥伴加入，攜手深化查核專業、擴展教育影響力。

