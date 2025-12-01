不健康餘命長…肌少症是關鍵之一 陳亮恭：成人健檢應納握力與小腿圍

我國今年邁入超高齡社會，年長者肌力問題備受關注。亞洲肌少症工作小組(AWGS)近日公布最新診斷共識，正式將肌少症篩檢年齡，從原本65歲大幅提前至50歲。這項調整意味著肌肉功能衰退比多數人想的還要早，中壯年就須正視肌少症帶來的健康風險。這次亞洲版診斷共識更刊登於「Nature Aging」（自然·老化）期刊。「Nature」系列期刊極少刊登疾病的臨床指引，代表國際高度重視亞洲肌少症診斷共識的創新方向。

這份亞洲版診斷共識為委託台北榮總經營的台北市立關渡醫院院長、陽明交大健康長壽與老化科學研究中心主任陳亮恭領銜。他自2014年起便與日本、南韓、新加坡、泰國、香港等國專家共同推動亞洲肌少症的診斷與治療標準。

陳亮恭說，衛福部國健署近年來結合世界衛生組織（WHO）推動的 ICOPE（整合性高齡照護評估）針對年長者進行評估，其中包括行動力、認知、活力、憂鬱等都與肌少症有關，因此，建議評估應要充份連結。另，台北市衛生局的成人健檢已加入測量小腿圍，以提早預防及發現肌少症。但目前檢測對象多為65歲以上長者，希望年齡可以提早至50歲。

因此，肌少症問題刻不容緩，政府相關單位應積極配合預防，如目前成人健檢年齡下修至30歲，政府應納入握力、小腿圍等檢測，並成為常規性檢查及參考依據，「這是值得推廣的」，因檢測肌肉質量，避免肌少症，此為長壽社會下的重點；同時應持續增加肌力及肌肉量，因肌肉則與行動力、骨折、跌倒相關，而肌肉量多則有助於增加代謝，預防心血管、降低身體發炎、穩定胰島素等。

台北榮總高齡醫學中心研發推展科主任林明憲說，北榮長期關注長者肌少症問題，尤其肌少症與不健康餘命有關，目前國人不健康餘命近8年，賴清德總統期望在8年內降低至6.4年，目前高齡醫學整合門診在周一、周五上午推出特色門診，針對肌少症患者提供完整評估與介入服務，包括肌肉質量測量、營養諮詢、運動建議，更重要的是整合這些議題，提供病患精準的照護計畫。

台北榮總於民國106年開始進行肌肉健康社區外展計畫，除了診間的病人之外，將肌少症檢測帶入本榮附近的社區，主動找出高風險民眾，並提供12周的早期介入計畫，包括營養諮詢、慢性病管理、認知功能訓練、體適能管理，協助民眾達成健康長壽的目標，目前已服務1635人，預計每年以260人的速度增加，目前於認知功能、憂鬱情緒、走路速度等都有明顯改善。

「以往說，頭腦簡單、四肢發達，但現在知道四肢發達，有助於大腦活化，讓頭腦變得不簡單。」林明憲說，2019年時若65歲以上長者男性握力小於28公斤、女性小於18公斤，恐為肌少症，而今年更針對50至65歲長者報告指出，男性握力若小於34公斤、女性小於20公斤，也可能是肌少症。

因此，高齡醫學中心也提供跨專業整合照護團隊，結合高齡醫學、復健、營養等專業領域，為每位具有複雜病況的住院病人量身打造最適合的照護計畫，協助長者從疾病復原，去年11月起也可進行肌肉質量檢測。往後將針對肌肉老化的特殊議題進行深入研究，持續探索更有效的介入策略。