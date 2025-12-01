快訊

淡水大停水原因曝！專家：圖資落差是常態 不能只看圖施工

春水堂公益店茶壺水含清潔劑3人就醫 中市勒令停業最高罰千萬

聽新聞
0:00 / 0:00

全聯鯛魚排驗出禁藥…流向全台18縣市 1萬3千多片已賣出

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣衛生局今到全聯門市稽查問題產品下架情形。圖／雲林縣衛生局提供
雲林縣衛生局今到全聯門市稽查問題產品下架情形。圖／雲林縣衛生局提供

全聯販售「台灣鯛魚排」被抽驗檢出不得驗出的動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸」，產品來自雲林縣，縣府獲報後已到供貨合作社、養殖池稽查、抽驗並管制移動，初步掌握全聯全台369家分店共進貨1萬5624片，已賣出1萬3793片，全台有18縣市門市進貨，僅基隆、宜蘭、花蓮、連江縣4縣市倖免。

高雄市衛生局抽驗市售水產品，在全聯抽驗「台灣鯛魚排」檢出不得驗出的動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」0.028ppm，產品來自雲林縣，雲林縣衛生局獲報後查出該批鯛魚排由東勢鄉一養殖戶供貨給縣內合作社，再出貨給全聯，事先合作社到場抽驗並未檢出，縣府今到養殖魚池抽驗，並針對該養殖場進行移動管制，至於為何檢出藥物殘留仍待釐清。

雲林縣衛生局已聯繫全聯台北總公司針對該問題產品(效期2027年9月15、9月16日)辦理下架回收，今天下午已接獲全聯總公司回報，同批台灣鯛魚排總共進貨數量1萬5624片、賣出1萬3793片，回收1831片。

全台共有369家全聯門市販售該批台灣鯛魚排，包括台中市、台北市、台東縣、台南市、金門縣、南投縣、屏東縣、苗栗縣、桃園市、高雄市、雲林縣、新北市、新竹縣市、嘉義縣市、彰化縣、澎湖縣都有門市進貨，僅基隆、宜蘭、花蓮、連江縣4縣市倖免。衛生局調查，雲林縣進貨120片，已賣出6片，下架114片。

雲林縣府農業處、動植物防疫所今到供貨的養殖池移動管制及採樣送驗，初步調查，許姓養殖業者飼養台灣鯛多年，承租2池魚池飼養，去年2魚池共放養5萬尾魚苗飼養，其中一池今年9月出貨給合作社後已出清，目前另一池仍在養，今已移動管制。

防疫人員及農業處漁業科在現場未查獲可疑藥品或遭檢出的抗菌劑，已採集魚體、飼料、底泥、池水送驗，該魚池周邊環境單純，未有大排水溝、畜禽場，許姓養殖業者對於被檢出藥物殘留則十分不解，縣府表示，將送驗釐清。

雲林縣衛生局今到全聯門市稽查問題產品下架情形。圖／雲林縣衛生局提供
雲林縣衛生局今到全聯門市稽查問題產品下架情形。圖／雲林縣衛生局提供

衛生局 雲林 抽驗 農業處

延伸閱讀

台灣人狂挺！LOPIA爆紅卻尷尬 總經理籲：勿攻擊其他超市 盼共存共榮

全台首例！ 全聯台灣鯛驗出禁用殺蟲劑 醫：恐誘發過敏反應

全聯「鯛魚排」驗出動物用藥 醫示警：長期食用恐傷肝腎、致不孕

「蛋出事、魚也出事」雲林民眾每周買數次 嚇壞：吃了多少不敢想

相關新聞

春水堂公益店茶壺水含清潔劑 中市勒令停業最高罰千萬

春水堂公益店將含有清潔劑的茶水供民眾飲用，台中市食安處昨獲報，立即派員稽查，除勒令該店即日起停業，也將業者移送地檢署偵辦...

全聯鯛魚排驗出禁藥…流向全台18縣市 1萬3千多片已賣出

全聯販售「台灣鯛魚排」被抽驗檢出不得驗出的動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸」，產品來自雲林縣，縣府獲報後已到供貨合作社、養殖池...

驚！台中春水堂公益店誤用「酵素去漬粉」泡茶 3顧客喉嚨灼傷送醫

台中驚傳知名連鎖茶飲品牌春水堂公益店昨因作業疏失，誤將還浸泡在「工業用檸檬酸」清洗中的保溫瓶誤當回沖熱茶容器，導致3名顧客飲用...

全台首例！ 全聯台灣鯛驗出禁用殺蟲劑 醫：恐誘發過敏反應

接近年底，持續爆發食安事件，全聯的鯛魚排檢驗出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」（enrofloxacin）0.028ppm。根據規定，這項動物用藥僅限於牛、豬、家禽類，未獲准使用於水產品。由高雄市衛生局進行的抽驗計畫，檢出全台首例台灣鯛有動物用藥殘留，業者已經全面下架，後續會再觀察。

春水堂員工「拿錯壺」害顧客喝到「碳酸氫鈉清洗液」送醫！業者回應了

知名連鎖茶飲「春水堂」近日台中公益店店員因將裝盛「碳酸氫鈉（小蘇打）」的保溫瓶中的熱水誤倒給顧客，造成3名顧客喉嚨不適送...

萬美玲：醫療永續不是口號 國家需以防災視角提升醫療量能

立法院厚生會與厚生基金會下午舉行「健康醫療永續發展推動委員會」第二次專家會議，聚焦民眾有感、永續治理、醫療韌性、低碳醫療...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。