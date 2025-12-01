全聯鯛魚排驗出禁藥…流向全台18縣市 1萬3千多片已賣出

全聯販售「台灣鯛魚排」被抽驗檢出不得驗出的動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸」，產品來自雲林縣，縣府獲報後已到供貨合作社、養殖池稽查、抽驗並管制移動，初步掌握全聯全台369家分店共進貨1萬5624片，已賣出1萬3793片，全台有18縣市門市進貨，僅基隆、宜蘭、花蓮、連江縣4縣市倖免。

高雄市衛生局抽驗市售水產品，在全聯抽驗「台灣鯛魚排」檢出不得驗出的動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」0.028ppm，產品來自雲林縣，雲林縣衛生局獲報後查出該批鯛魚排由東勢鄉一養殖戶供貨給縣內合作社，再出貨給全聯，事先合作社到場抽驗並未檢出，縣府今到養殖魚池抽驗，並針對該養殖場進行移動管制，至於為何檢出藥物殘留仍待釐清。

雲林縣衛生局已聯繫全聯台北總公司針對該問題產品(效期2027年9月15、9月16日)辦理下架回收，今天下午已接獲全聯總公司回報，同批台灣鯛魚排總共進貨數量1萬5624片、賣出1萬3793片，回收1831片。

全台共有369家全聯門市販售該批台灣鯛魚排，包括台中市、台北市、台東縣、台南市、金門縣、南投縣、屏東縣、苗栗縣、桃園市、高雄市、雲林縣、新北市、新竹縣市、嘉義縣市、彰化縣、澎湖縣都有門市進貨，僅基隆、宜蘭、花蓮、連江縣4縣市倖免。衛生局調查，雲林縣進貨120片，已賣出6片，下架114片。

雲林縣府農業處、動植物防疫所今到供貨的養殖池移動管制及採樣送驗，初步調查，許姓養殖業者飼養台灣鯛多年，承租2池魚池飼養，去年2魚池共放養5萬尾魚苗飼養，其中一池今年9月出貨給合作社後已出清，目前另一池仍在養，今已移動管制。