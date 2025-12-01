快訊

林保署自然碳匯與生物多樣性專案媒合平台 22家企業投入逾8600萬

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
「自然碳匯與生物多樣性專案媒合平台」上線至今累計促成25件專案、22家企業共同投入，投入金額高達8650萬元，預計每年碳匯約796噸二氧化碳。記者李柏澔／攝影
農業部林業及自然保育署去年4月推出「自然碳匯與生物多樣性專案媒合平台」，平台上線至今在成功媒合11件專案後，今年再新增14件合作成果，累計促成25件專案、22家企業共同投入，投入金額高達8650萬元，預計每年碳匯約796噸二氧化碳，今舉行成果發表會。

林業保育署說明，氣候變遷與生物多樣性流失正對環境與經濟造成深遠影響。媒合平台的設立，目的在結合企業資源與地方力量，推動「森林碳匯」、「生物多樣性保育」、「山村振興」等行動。林保署長林華慶指出，平台歷經1年多，推出74件專案，另有12件企業自提案，共成功媒合25件。專案類型有自然碳匯、生物多樣性、林業文化及山林文化四大面向，涵蓋造林、加強森林經營、竹林經營、野生物保育、棲地營造、環境友善產業發展、林業文化資源保存或活用、傳統山林智識重建及應用、山林開放社會服務發展等9種類型。

林華慶指出，林保署今年9月更推出「公私有地媒合專區」，讓原本以國有林為主的自然碳匯專案，擴展至公私有土地媒合，讓更多土地所有人、林農、地方政府、企業共同參與。

林保署統計，2025年有11家新企業加入媒合平台，台塑石化攜手地方社區復育濁水溪口1805號區外保安林，減緩揚塵、改善地方環境；日月光環保永續基金會推動大雪山林道復舊造林，以原生樹種加速林相恢復；中華郵政帶領員工植栽高固碳與蜜源植物，並與嘉義大學及在地小學合作進行生物多樣性監測，結合環境教育與棲地營造，讓全民參與自然保育，展現企業共築永續林業新藍圖。

企業也以科技導入保育創新，推動在地共學與導覽能量：新唐科技於新竹白蘭部落以科技啟動大紫蛺蝶保育計畫，培力部落發展生態導覽與教育；宏碁與臺師大團隊合作，在汐止營運總部鄰近的大尖山展開生物多樣性監測，結合員工與社區參與在地化保育行動；東元電機整合「山海圳國家綠道」數位資訊，透過LINE平臺提供智能旅遊與步道導覽服務，讓綠色體驗更貼近生活。

同時，中華電信與泰雅族部落合作推動竹林更新與永續利用，促進綠色經濟與傳統竹藝傳承；裕隆汽車與在地NGO合作，以地質監測、山徑巡護及無痕山林等教育活動守護火炎山獨有地景與生態系；中租青年展望基金會結合志工與社區，以手作步道改善澀水森林步道路基，維護安全親山環境，帶動地方經濟與生態旅遊。

林業保育署表示，未來將持續深化自然碳匯與生物多樣性專案媒合機制，推動「以自然為本」的解方，擴大民間參與與跨域協作，讓企業、社區與原住民族攜手實踐永續林業、生態台灣願景，實現淨零與生物多樣性共榮的永續發展目標。

永續 森林 農業部 復育 氣候變遷

