桃園航勤全新CIS 制服車輛塗裝更新打造新形象

中央社／ 桃園機場1日電

桃園航勤股份有限公司今天公布新企業識別系統，更新範圍涵蓋車輛塗裝及事務性用品，制服採沉穩深色系與高機能材質設計，兼具舒適與透氣，打造更一致且國際化企業形象。

桃園航勤公司舉辦「桃園航勤企業識別（CIS）暨新塗裝與制服發表會」，總經理蕭國智會後接受媒體聯訪表示，桃園航勤成立47年，在桃園國際機場市佔率達7成，董事長趙正宇上任後為與國際接軌並展現前瞻視野，進行企業識別系統（CIS）更新，新設計以原有標誌為基礎，融合現代美學並兼顧傳承與創新，更新範圍涵蓋制服、車輛塗裝及事務性用品。

蕭國智說，全新制服採沉穩深色系與高機能材質設計，兼具舒適、透氣與專業形象，可提升員工作業靈活度；車輛方面則導入全新塗裝，與CIS視覺相呼應。藉由全面升級呈現更一致、現代且國際化的企業形象。桃園航勤同時規劃逐步導入電動地勤裝備，以實際行動支持 ESG理念，展現減碳與環境保護的決心，除制服預計明年4月更新，車輛塗裝跟事務性用品則逐步汰換。

員工黃先生指出，這次的制服有更年輕細節設計，跟以前制服相比，材質上差距也很大，員工平時作業常常會流汗，新制服材質不但比較透氣，也更舒服好看，感謝董事長與總經理體恤員工辛苦，讓大家可以穿上新的、更有活力的制服。

制服 桃園

