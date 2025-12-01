驚！台中知名茶飲店誤用「工業檸檬酸」泡茶 3顧客喉嚨灼傷送醫

台中驚傳知名連鎖茶飲品牌公益店昨因作業疏失，誤將還浸泡在「工業用檸檬酸」清洗中的保溫瓶誤當回沖熱茶容器，導致3名顧客飲用後出現喉嚨灼傷不適送醫，經治療都返家；對此，台中市食安處已介入調查；業者今回應，因新進員工不熟悉流程誤拿，將支付相關醫療費用，並持續關心顧客健康。

據了解，該品牌公益店提供熱茶回沖服務，有顧客將茶具交由店員回沖時，店員疑似未確認保溫瓶是否仍浸泡在清潔液中，直接以該瓶回沖。有顧客喝到回沖的熱茶後，感覺茶水「極度酸澀、無法入口」，共3名顧客喉嚨不適，立即就醫。

食安處在接獲醫院通報後，派員到場調查發現，業者清潔保溫瓶所使用的竟是「工業用檸檬酸」而非食品級材料。雖依現行法規尚不構成違法，但在飲品製作環境堪憂。

業者表示，事發當下，區主管與店長立刻陪同顧客至中國醫藥大學附設醫院急診檢查，隔日依醫囑回診，主管也陪同就醫，醫師確認身體狀況穩定。並強調將負擔所有醫療費用，並持續關心顧客健康。

業者強調，清潔中的熱水瓶，現場都會張貼「清潔中」牌子，昨天現場新進員工因不熟悉流程而誤拿，公司已立即對全台門店加強教育訓練，並在今、明2天該門店停業改善流程，強調將更謹慎避免意外再發生。