快訊

外資賣壓增強！三大法人續調節188億元 權值雙雄又墜尾

基隆、汐止自來水汙染禍首找到了！檢測出「柴油碎片」 疑為異味來源

陸外交部宣布：法國總統馬克宏 周三至周五訪問大陸

聽新聞
0:00 / 0:00

驚！台中知名茶飲店誤用「工業檸檬酸」泡茶 3顧客喉嚨灼傷送醫

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
中國醫藥大學附設醫院急診部。記者趙容萱／攝影
中國醫藥大學附設醫院急診部。記者趙容萱／攝影

台中驚傳知名連鎖茶飲品牌公益店昨因作業疏失，誤將還浸泡在「工業用檸檬酸」清洗中的保溫瓶誤當回沖熱茶容器，導致3名顧客飲用後出現喉嚨灼傷不適送醫，經治療都返家；對此，台中市食安處已介入調查；業者今回應，因新進員工不熟悉流程誤拿，將支付相關醫療費用，並持續關心顧客健康。

據了解，該品牌公益店提供熱茶回沖服務，有顧客將茶具交由店員回沖時，店員疑似未確認保溫瓶是否仍浸泡在清潔液中，直接以該瓶回沖。有顧客喝到回沖的熱茶後，感覺茶水「極度酸澀、無法入口」，共3名顧客喉嚨不適，立即就醫。

食安處在接獲醫院通報後，派員到場調查發現，業者清潔保溫瓶所使用的竟是「工業用檸檬酸」而非食品級材料。雖依現行法規尚不構成違法，但在飲品製作環境堪憂。

業者表示，事發當下，區主管與店長立刻陪同顧客至中國醫藥大學附設醫院急診檢查，隔日依醫囑回診，主管也陪同就醫，醫師確認身體狀況穩定。並強調將負擔所有醫療費用，並持續關心顧客健康。

業者強調，清潔中的熱水瓶，現場都會張貼「清潔中」牌子，昨天現場新進員工因不熟悉流程而誤拿，公司已立即對全台門店加強教育訓練，並在今、明2天該門店停業改善流程，強調將更謹慎避免意外再發生。

公益 食安 主管

延伸閱讀

每天用漱口水清喉嚨能預防流感？專家搖頭：可能帶來反效果

預防流感用漱口水效果會比清水好嗎？專家答案令人意外

麥當勞內用喝杯飲料竟「消化道灼傷」？台中食安處公布稽查結果

徐若瑄經歷喉嚨手術 感性吐：不要放棄自己

相關新聞

全聯鯛魚排驗出禁藥…流向全台18縣市 1萬3千多片已賣出

全聯販售「台灣鯛魚排」被抽驗檢出不得驗出的動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸」，產品來自雲林縣，縣府獲報後已到供貨合作社、養殖池...

驚！台中知名茶飲店誤用「工業檸檬酸」泡茶 3顧客喉嚨灼傷送醫

台中驚傳知名連鎖茶飲品牌公益店昨因作業疏失，誤將還浸泡在「工業用檸檬酸」清洗中的保溫瓶誤當回沖熱茶容器，導致3名顧客飲用...

全台首例！ 全聯台灣鯛驗出禁用殺蟲劑 醫：恐誘發過敏反應

接近年底，持續爆發食安事件，全聯的鯛魚排檢驗出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」（enrofloxacin）0.028ppm。根據規定，這項動物用藥僅限於牛、豬、家禽類，未獲准使用於水產品。由高雄市衛生局進行的抽驗計畫，檢出全台首例台灣鯛有動物用藥殘留，業者已經全面下架，後續會再觀察。

影／松山機場無預警停電 台電表示連結饋線跳脫所致

台北市松山機場今天下午1點36分傳出突然停電，候機室出境大廳突然一片漆黑，數百名旅客受到影響。有網友在社群平台表示部分準...

林保署自然碳匯與生物多樣性專案媒合平台 22家企業投入逾8600萬

農業部林業及自然保育署去年4月推出「自然碳匯與生物多樣性專案媒合平台」，平台上線至今在成功媒合11件專案後，今年再新增1...

醫生提醒大腸癌年輕化 大便「1形狀」要留意非腸躁症引起

近20年來，50歲以下出現「早發性大腸癌」的案例劇增，這跟日常生活中的習慣有關。而美國耶魯癌症中心醫師麥可・切奇（Dr. Michael Cecchini）指出，年輕人確診大腸癌的比例上升確切原因不明，但是如果出現「鉛筆般細長的大便」，這就要多加留意，因為跟結直腸患者的症狀有關。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。