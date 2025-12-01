健康台灣從肌力開始 北榮院長陳威明：降低肌少症才能縮短不健康餘命

亞洲肌少症工作小組（AWGS）公布最新診斷共識，由台北市立關渡醫院院長、陽明交大健康長壽與老化科學研究中心主任陳亮恭領銜負責，今天在台北榮總發表，「每天都有許多同仁發表論文、研究，但這是我上任院長以來，為了同仁的研究，第一次主持記者會。」參與研究成果發表的台北榮總院長陳威明說，

陳威明說，此研究刊登在「Nature Aging」（自然·老化），主要是由台灣領導亞洲團隊制定肌少症診斷共識，這相當不容易，台灣很少有本土的研究刊登在國際如此知名、高影響的期刊，此研究對國家、國人健康意義重大，甚至超過刊登在國際知名「刺胳針」（The Lancet）、「美國醫學會雜誌」（JAMA）等研究。

國立陽明交通大學校長林奇宏表示，陽明交通大學尚未合併前，陽明大學與台北榮總即組成榮陽團隊，並在退輔會的支持下，於15年前開始進行高齡跨世代研究，才有今天如此好的研究，由一個地區的研究，擴展到其他地區、文化、醫療體系加以驗證，此為台灣、日本長期合作的成果，肌少症更是未來需要重視的議題，因失能的預防、治療已不亞於單一疾病。

陳威明表示，此研究由台北市立關渡醫院長陳亮恭領銜，其是史丹佛大學所公布全球前2%的科學家，台灣前20名研究醫師六連霸，論文數穩居第一名。此研究對國人健康幫助很大，更能落實賴清德總統推動的健康台灣政策，這與肌少症密不可分，因若降低肌少症發生，民眾可以運動、儲存肌力及肌肉，縮短國人不健康餘命。

陳威明在其骨科門診，約80%置換人工膝關節的患者都是女性，遠高於美國的66%、歐洲的50多%，此顯示台灣人與歐美國家是不同的，且部分因素與肌力有關，因女性大腿的肌力不強壯，無法保護膝蓋，容易跌倒傷及膝蓋，同時也無法分散膝關節的壓力，造成膝關節磨損。他提醒，女性平時應多鍛鍊肌肉、肌力，尤其是年輕時就應開始訓練肌肉，對中老年時的健康有很大的幫忙。

我國今年將邁入超高齡社會，年長者肌力問題備受關注。亞洲肌少症工作小組（AWGS）近日公布最新診斷共識，正式將肌少症篩檢年齡，從原本65歲大幅提前至50歲。這項調整意味著肌肉功能衰退比多數人想的還要早，中壯年就須正視肌少症帶來的健康風險。這次亞洲版診斷共識更刊登於「Nature Aging」（自然·老化）期刊。「Nature」系列期刊極少刊登疾病的臨床指引，代表國際高度重視亞洲肌少症診斷共識的創新方向。