健康台灣從肌力開始 北榮院長陳威明：降低肌少症才能縮短不健康餘命

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台北榮總與陽明交通大學共同合作致力於肌少症亞洲版診斷共識研究，北榮院長陳威明（右六）、陽明交通大學校長林奇宏（左四）、台北市立關渡醫院院長陳亮恭（左五），共同參與成果發表會。記者沈能元／攝影
亞洲肌少症工作小組（AWGS）公布最新診斷共識，由台北市立關渡醫院院長、陽明交大健康長壽與老化科學研究中心主任陳亮恭領銜負責，今天在台北榮總發表，「每天都有許多同仁發表論文、研究，但這是我上任院長以來，為了同仁的研究，第一次主持記者會。」參與研究成果發表的台北榮總院長陳威明說，

陳威明說，此研究刊登在「Nature Aging」（自然·老化），主要是由台灣領導亞洲團隊制定肌少症診斷共識，這相當不容易，台灣很少有本土的研究刊登在國際如此知名、高影響的期刊，此研究對國家、國人健康意義重大，甚至超過刊登在國際知名「刺胳針」（The Lancet）、「美國醫學會雜誌」（JAMA）等研究。

國立陽明交通大學校長林奇宏表示，陽明交通大學尚未合併前，陽明大學與台北榮總即組成榮陽團隊，並在退輔會的支持下，於15年前開始進行高齡跨世代研究，才有今天如此好的研究，由一個地區的研究，擴展到其他地區、文化、醫療體系加以驗證，此為台灣、日本長期合作的成果，肌少症更是未來需要重視的議題，因失能的預防、治療已不亞於單一疾病。

陳威明表示，此研究由台北市立關渡醫院長陳亮恭領銜，其是史丹佛大學所公布全球前2%的科學家，台灣前20名研究醫師六連霸，論文數穩居第一名。此研究對國人健康幫助很大，更能落實賴清德總統推動的健康台灣政策，這與肌少症密不可分，因若降低肌少症發生，民眾可以運動、儲存肌力及肌肉，縮短國人不健康餘命。

陳威明在其骨科門診，約80%置換人工膝關節的患者都是女性，遠高於美國的66%、歐洲的50多%，此顯示台灣人與歐美國家是不同的，且部分因素與肌力有關，因女性大腿的肌力不強壯，無法保護膝蓋，容易跌倒傷及膝蓋，同時也無法分散膝關節的壓力，造成膝關節磨損。他提醒，女性平時應多鍛鍊肌肉、肌力，尤其是年輕時就應開始訓練肌肉，對中老年時的健康有很大的幫忙。

我國今年將邁入超高齡社會，年長者肌力問題備受關注。亞洲肌少症工作小組（AWGS）近日公布最新診斷共識，正式將肌少症篩檢年齡，從原本65歲大幅提前至50歲。這項調整意味著肌肉功能衰退比多數人想的還要早，中壯年就須正視肌少症帶來的健康風險。這次亞洲版診斷共識更刊登於「Nature Aging」（自然·老化）期刊。「Nature」系列期刊極少刊登疾病的臨床指引，代表國際高度重視亞洲肌少症診斷共識的創新方向。

