全台首例！ 全聯台灣鯛驗出禁用殺蟲劑 醫：恐誘發過敏反應

接近年底，持續爆發食安事件，全聯的鯛魚排檢驗出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」（enrofloxacin）0.028ppm。根據規定，這項動物用藥僅限於牛、豬、家禽類，未獲准使用於水產品。由高雄市衛生局進行的抽驗計畫，檢出全台首例台灣鯛有動物用藥殘留，業者已經全面下架，後續會再觀察。

高雄市衛生局於10月執行「114年食品抽驗計畫」，在全聯路竹分店抽驗「台灣鯛魚排」產品，檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」。農業部漁業署已經出面說明，並溯源該台灣鯛養殖廠在雲林，今日發公文予雲林縣府要求全場移動管制並展開調查。

關於被檢出禁藥的「200克重台灣鯛魚排」違規產品，高雄市共進貨4488包、已售出4080包、下架408包。另外，全聯、大全聯已將該商品不分批次全面下架，並接受退換貨或退現。

林口長庚醫院毒物中心主任顏宗海表示，恩氟喹啉羧酸是一種廣效性抗生素，在牛、豬、家禽等動物上被核准使用，但未經核准用於水產品。過量食用可能引起腸胃不適、導致腎功能損害。鯛魚排驗出的0.028ppm劑量雖然很低，但腸胃較敏感的人可能出現腹脹、腹瀉，而過敏族群容易引發蕁麻疹。

顏宗海說，抗生素容易引起蕁麻疹，這是一種常見的藥物過敏反應，有些人可能以為自己對海鮮漁產品過敏，其實是吃到了殘留用藥。另外，抗生素濫用、不當使用，導致抗藥性基因在動物及其排泄物中傳播，進一步汙染環境，恐對人類健康構成嚴重威脅。