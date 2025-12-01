快訊

外資賣壓增強！三大法人續調節188億元 權值雙雄又墜尾

基隆、汐止自來水汙染禍首找到了！檢測出「柴油碎片」 疑為異味來源

陸外交部宣布：法國總統馬克宏 周三至周五訪問大陸

聽新聞
0:00 / 0:00

全台首例！ 全聯台灣鯛驗出禁用殺蟲劑 醫：恐誘發過敏反應

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
高雄市衛生局10月抽驗全聯路竹分公司的台灣鯛魚排，檢出不得用於水產動物的用藥，醫師提醒，過敏族群食用恐誘發蕁麻疹。圖／高雄市衛生局提供
高雄市衛生局10月抽驗全聯路竹分公司的台灣鯛魚排，檢出不得用於水產動物的用藥，醫師提醒，過敏族群食用恐誘發蕁麻疹。圖／高雄市衛生局提供

接近年底，持續爆發食安事件，全聯的鯛魚排檢驗出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」（enrofloxacin）0.028ppm。根據規定，這項動物用藥僅限於牛、豬、家禽類，未獲准使用於水產品。由高雄市衛生局進行的抽驗計畫，檢出全台首例台灣鯛有動物用藥殘留，業者已經全面下架，後續會再觀察。

高雄市衛生局於10月執行「114年食品抽驗計畫」，在全聯路竹分店抽驗「台灣鯛魚排」產品，檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」。農業部漁業署已經出面說明，並溯源該台灣鯛養殖廠在雲林，今日發公文予雲林縣府要求全場移動管制並展開調查。

關於被檢出禁藥的「200克重台灣鯛魚排」違規產品，高雄市共進貨4488包、已售出4080包、下架408包。另外，全聯、大全聯已將該商品不分批次全面下架，並接受退換貨或退現。

林口長庚醫院毒物中心主任顏宗海表示，恩氟喹啉羧酸是一種廣效性抗生素，在牛、豬、家禽等動物上被核准使用，但未經核准用於水產品。過量食用可能引起腸胃不適、導致腎功能損害。鯛魚排驗出的0.028ppm劑量雖然很低，但腸胃較敏感的人可能出現腹脹、腹瀉，而過敏族群容易引發蕁麻疹。

顏宗海說，抗生素容易引起蕁麻疹，這是一種常見的藥物過敏反應，有些人可能以為自己對海鮮漁產品過敏，其實是吃到了殘留用藥。另外，抗生素濫用、不當使用，導致抗藥性基因在動物及其排泄物中傳播，進一步汙染環境，恐對人類健康構成嚴重威脅。

動物 衛生局 抗生素

延伸閱讀

全聯「鯛魚排」驗出動物用藥 醫示警：長期食用恐傷肝腎、致不孕

「蛋出事、魚也出事」雲林民眾每周買數次 嚇壞：吃了多少不敢想

全聯「台灣鯛魚排」驗出殺菌藥 購買消費者可憑商品、發票至門市退貨

台灣鯛魚排被驗出殺菌藥 同批魚貨生產1萬5千多包全數出貨給全聯

相關新聞

全聯鯛魚排驗出禁藥…流向全台18縣市 1萬3千多片已賣出

全聯販售「台灣鯛魚排」被抽驗檢出不得驗出的動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸」，產品來自雲林縣，縣府獲報後已到供貨合作社、養殖池...

驚！台中知名茶飲店誤用「工業檸檬酸」泡茶 3顧客喉嚨灼傷送醫

台中驚傳知名連鎖茶飲品牌公益店昨因作業疏失，誤將還浸泡在「工業用檸檬酸」清洗中的保溫瓶誤當回沖熱茶容器，導致3名顧客飲用...

全台首例！ 全聯台灣鯛驗出禁用殺蟲劑 醫：恐誘發過敏反應

接近年底，持續爆發食安事件，全聯的鯛魚排檢驗出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」（enrofloxacin）0.028ppm。根據規定，這項動物用藥僅限於牛、豬、家禽類，未獲准使用於水產品。由高雄市衛生局進行的抽驗計畫，檢出全台首例台灣鯛有動物用藥殘留，業者已經全面下架，後續會再觀察。

影／松山機場無預警停電 台電表示連結饋線跳脫所致

台北市松山機場今天下午1點36分傳出突然停電，候機室出境大廳突然一片漆黑，數百名旅客受到影響。有網友在社群平台表示部分準...

林保署自然碳匯與生物多樣性專案媒合平台 22家企業投入逾8600萬

農業部林業及自然保育署去年4月推出「自然碳匯與生物多樣性專案媒合平台」，平台上線至今在成功媒合11件專案後，今年再新增1...

醫生提醒大腸癌年輕化 大便「1形狀」要留意非腸躁症引起

近20年來，50歲以下出現「早發性大腸癌」的案例劇增，這跟日常生活中的習慣有關。而美國耶魯癌症中心醫師麥可・切奇（Dr. Michael Cecchini）指出，年輕人確診大腸癌的比例上升確切原因不明，但是如果出現「鉛筆般細長的大便」，這就要多加留意，因為跟結直腸患者的症狀有關。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。