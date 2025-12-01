羅東藝穗節25周年紀念桌曆年曆充滿童趣 明後天用發票免費兌換

以藝文活動刻畫紀錄宜蘭羅東小鎮的美。今年適逢羅東藝穗節活動25周年，鎮公所推出紀念桌曆、年掛曆，收錄知名插畫家葉曼玲於2020年至2025年間創作的歷年主視覺設計作品，細膩筆觸描繪童趣風景與節慶氛圍，作品溫暖人心，每份150元，明天起可以用發票免費兌換。

羅東藝穗節自2002年開辦以來，見證了羅東在文化與觀光上的轉型。從社區踩街、學校表演起步，到如今吸引數十萬人次參與的大型活動，每一步都凝聚著民間力量與在地創意；藝穗節不只是節慶，更是羅東文化發展的縮影。

今天在發表記者會中，邀請代表「小雪」節氣的賢文社區演出，展現可愛的自製服裝。鎮長吳秋齡強調，感謝所有曾為藝穗節投入心力的每位夥伴，深化藝術教育，讓文化成為羅東生活的一部分，慶祝羅東藝穗節25週年，鎮公所特別策劃紀念桌曆與年掛曆，是近年來的活動主視覺設計作品。

插畫家葉曼玲老師擅長以細膩筆觸描繪童趣風景與節慶氛圍，作品富有情感、溫暖人心，這份桌曆不僅記錄了節慶的視覺語言，更傳達了羅東長年深耕文化、推動創意的努力與成果。

紀念桌曆、年掛曆定價都是150元，不過可以用發票免費兌換，12月2日至12月3日上午9時至中午1200、下午13時至16時，民眾只要捐出114年11月至12月間開立、未列印買受人統一編號、消費金額達25元以上的紙本發票3張，即可兌換2026桌曆或年掛曆一份。