年底活動多！台北捷運提供1黑色小物 尾牙、酒後不舒服可免費領取

年底到來，聚餐尾牙、過年團圓飯等活動，常常讓人吃太多、喝下過量的酒，最後腸胃不舒服。而且酒後不能開車，除了搭計程車外，搭乘大眾交通運輸工具即是民眾的一大首選。但要是喝多了，又讓人擔心「吐滿地」，對此，台北捷運表示，如果身體不舒服，可以免費領取1貼心小物。

日前「台北捷運」在臉書表示，他們提供一項時尚流行新選擇，就是「嘔吐袋」，黑色嘔吐袋被折成手掌大小，還可以掛在手指上，十分方便。台北捷運提醒，如果身體不適或酒後搭乘大眾運輸工具，記得隨身帶塑膠袋，或就近向詢問處索取，且最好有親友陪同搭車。若不小心在車站或車廂內嘔吐，也請乘客立即通知車站人員，或按壓車廂對講機，清潔人員會立刻前往協助。

文章曝光後，有網友分享酒醉搭捷運的經驗，「有次聚餐我喝多了紅酒跟高粱，在捷運車廂忍著吐意，行走時已經滿到喉嚨，幸好及時衝到捷運廁所吐」、「還記得多年前，我同事在捷運上吐，辛苦到我」。也有網友大讚「（嘔吐袋）好可愛」、「真貼心的服務」。

台北捷運部分車站有放置「嘔吐袋請自行取用」的告示牌，下方也有備註，如果索取完畢，可以洽詢問處，當時會放嘔吐袋告示牌，也是因應年末進入尾牙季，捷運局在有大型餐廳的車站，像是台北車站、中山站、南港展覽館站、徐匯中學站、劍南路站等，都有放置嘔吐袋提供乘客使用。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康