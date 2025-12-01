民團關注兒少性犯罪追訴權時效改革 盼加速修法腳步

快訊

中央社／ 台北1日電

民間犯罪被害人權益保障聯盟等民間團體今天表示，針對童年性侵倖存者的追訴權時效改革以及犯罪被害補償金改革，已有立委提出版本，希望立法院優先排審，政府的修法腳步也不應落後於國外，必須重視被害人權益。

民間犯罪被害人權益保障聯盟召集人林永頌，以及全國律師聯合會被害人權益保障委員會主任委員徐承蔭、副主任委員傅馨儀，與民間司法改革基金會副執行長李明洳及民進黨立委吳思瑤、陳培瑜、林月琴、張雅琳，今天在立法院召開記者會，提出上述相關訴求。

民間司改會表示，截至目前為止，立法院針對「童年性侵倖存者」的追訴權時效改革以及犯罪被害補償金的改革，都有立委所提修法版本，不過法務部在預告追訴權時效的修法草案後，目前尚未送立法院審議。

民間犯罪被害人權益保障聯盟表示，利用未成年人的弱勢處境而進行性侵害犯行的加害人，在被害人成年、鼓起勇氣提告後，可能於現行的時效制度下脫免刑責。

聯盟呼籲，立法院應盡速推進立法流程，尤其應該考慮除了刑法之外，併同修正兒童及少年性剝削防制條例的必要，同時針對時效尚未完成的犯罪嫌疑人，聯盟主張時效的計算方式，必須依修正後的新法進行，才能保障被害人的權益。

林永頌認為，修法上應全面性思考，不是只有修刑法，也應一併處理兒童及少年性剝削防制條例、民法、犯罪被害人權益保障法等，讓所有被害人都有機會可以獲得合理的補償。

林月琴指出，呼籲朝野共同合作，盡速排審相關法案，一起為遭受性侵害的兒少犯罪被害者建立一道基礎防線，確保遲來的正義依然是完整的正義。

身兼民進黨政策會執行長的吳思瑤強調，不能讓鎖定未成年的惡質、惡性重大加害者可以順利脫罪，絕對要踐行司法正義，要給予法律必要的武器。

