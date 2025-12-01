醫生提醒大腸癌年輕化 大便「1形狀」要留意非腸躁症引起

近20年來，50歲以下出現「早發性大腸癌」的案例劇增，這跟日常生活中的習慣有關。而美國耶魯癌症中心醫師麥可・切奇（Dr. Michael Cecchini）指出，年輕人確診大腸癌的比例上升確切原因不明，但是如果出現「鉛筆般細長的大便」，這就要多加留意，因為跟結直腸患者的症狀有關。

根據外媒《Buzzfeed》報導指出，美國耶魯癌症中心（Yale Cancer Center）胃腸道癌症中心（Center for Gastrointestinal Cancers）大腸直腸計畫暨腫瘤科醫師麥可・切奇表示，50歲以下的患者出現大腸直腸癌的比例，從1990年代開始上升，而有些人症狀是「大便變得非常細，或者細到像鉛筆一樣的大小」，這是部分大腸直腸癌患者會出現的狀況。

而此症狀也在TikTok某用戶出現，一名女網友分享，她注意到自己的排便比以前更細，而且還出現不明原因的體重下降、腹瀉，原本以為自己是腸躁症，後來去看醫生，被診斷出大腸癌第四期。切奇指出，大便會變細的原因，是如果腫瘤長在大腸末端附近，或者沿著大腸內側一整段生長，這樣會讓通過的大便變窄，形成細長狀。

最後切奇歸納，如果大便帶血、慢性腹痛、排便習慣改變，或者不明原因導致體重下降，絕對要跟醫生討論。很多年輕人認為大便變細只是痔瘡，但也有可能是癌症，因此定期做大腸鏡檢查跟大腸直腸癌篩檢，是降低大腸癌罹患風險或能早期發現的方法。

《聯合新聞網》也曾報導，日常生活中4個習慣：高糖高脂低纖飲食、久坐少動、睡不好、壓力長期堆疊，會提高罹患大腸癌風險，而營養師薛曉晶表示，多吃高纖食物如蔬菜、水果、全穀類和豆類，可以增加糞便量、幫助排便，還能夠縮短致癌物跟腸壁的接觸時間，因此改變生活壞習慣，增加飲食均衡，對於改善腸道環境有正面影響。