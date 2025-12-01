亞洲肌少症比例高 醫籲50歲就要篩檢

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

亞洲人容易比西方人早發生肌少症，原本65歲的篩檢標準應提前到50歲較佳！關渡醫院院長陳亮恭1日公布最新研究成果顯示，中年已是肌肉功能衰退的關鍵期，提早檢驗有助於及早發現高風險個案，從而降低跌倒、失能與慢性病的風險。陳亮恭說，此研究結論是亞洲版的診斷共識，盼藉此讓各界更重視肌少症的健康風險。

肌少症增死亡風險

陳亮恭表示，肌少症是指肌肉質量逐漸減少並伴隨肌力下降的症候群，也會大幅增加高齡者健康負擔，包括降低活動能力、生活品質下降，增加跌倒、骨折、住院與死亡的風險。他說，由於亞洲人肌肉量原本便低於白種人，若依照西方國家的診斷標準，可能無法有效找出高危險群，因此研究大量分析亞洲資料。

研究發現，亞洲肌少症盛行率約16.5%，嚴重肌少症約4.4%，但可能有肌少症比例高達28.7%，也凸顯肌少症評估最好將時間點提前。他說，亞洲人肌力從45歲加速衰退，55歲肌肉量開始顯著下降，所以若能在中年階段（50歲）進行篩檢，而非過去老年才開始重視，可更精準找出風險族群，避免肌少症嚴重影響生活。

肌肉健康 慢性病少

另在新版共識中，肌少症診斷必須同時符合低肌肉量與低肌力，步行速度、5次起立測試等，則不再作為診斷條件，而是用於預後評估，對此，陳亮恭說，此改變反映臨床觀察，因為某些看似行動自如的中年人，實際已明顯肌力下降，日常卻不易察覺，愈早進行精準評估，愈能在體能退化前介入。

「肌肉不單純是肌肉，也與其他器官有相關！」陳亮恭提醒，肌肉還與代謝、心血管、大腦、骨骼、脂肪與免疫系統緊密連動，故新版共識引入「強化肌肉健康」概念，強調應從中年開始啟動長期策略，有助降低慢性病發生。相關研究已經刊登於國際頂尖的期刊《Nature Aging》。

