「蛋出事、魚也出事」雲林民眾每周買數次 嚇壞：吃了多少不敢想

全聯台灣鯛魚排被檢出動物用殺菌藥，該產品是由雲林縣某合作社提供，雲林縣相關單位已到合作社及養殖魚池稽查、抽驗，初步調查同批貨源全數出貨給全聯，有消費者為飲食控制，每周數次購買魚排煮食，得知全聯鯛魚排出問題，大感震驚「不敢再去買了」。

雲林縣衛生局11月28日接獲高雄市衛生局通知，全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排」產品，檢出「不得檢出」動物用殺菌藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」，該產品是由雲林縣某合作社向東勢鄉某養殖池進貨，再製成每包200公克的鯛魚排提供給全聯，該批魚貨約出貨1萬5625包，已聯繫全聯下架。

雲林縣農業處漁業科、動植物防疫所今天到養殖池抽驗，初步調查養殖魚池周邊沒有畜禽場，未發現其他汙染源，現場已採集魚體、飼料送驗，許姓養殖戶採地下水養殖，從事養殖業近30年，他喊冤沒有使用該藥品，不解為何被檢出。

合作社則表示，今年8月28日先行訪視魚池及抽驗，檢驗公司9月1日收樣，9月3日報告出來結果為未檢出後才進貨，製程包裝會依不同魚主供應的原料做成成品，不會混合包裝。同時提供該貨源的自主檢驗報告，動物用藥報告結果均為未檢出。

全聯販售的台灣鯛魚排被驗出動物用殺菌藥，消息一出，有網友在網路留言「蛋也是全聯，魚也是全聯，什麼鳥事都有全聯」，雲林縣李姓消費者表示，他3個月前開始為減重飲食控制，經常在全聯購買鯛魚排煮食補充蛋白質，有時一周購買數次，看到鯛魚排被驗出藥物殘留，非常震驚，不知已吃多少下肚。