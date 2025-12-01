快訊

全聯「台灣鯛魚排」驗出殺菌藥 購買消費者可憑商品、發票至門市退貨

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯販售的「台灣鯛魚排」被檢出不得驗出的動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」，產品來自雲林縣，衛生局獲報後查出該批鯛魚排由東勢鄉一養殖戶供貨給縣內合作社，再出貨給全聯，已聯繫全聯下架。圖／雲林縣衛生局提供
全聯販售的「台灣鯛魚排」被檢出不得驗出的動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」，產品來自雲林縣，衛生局獲報後查出該批鯛魚排由東勢鄉一養殖戶供貨給縣內合作社，再出貨給全聯，已聯繫全聯下架。圖／雲林縣衛生局提供

高雄市衛生局近日執行市售水產品抽驗，於全聯路竹中正分公司販售的「台灣鯛魚排（大）」檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」殘留0.028ppm。依現行法規，該藥物雖可用於牛、豬及家禽，但在水產品中規定為「不得檢出」。

經溯源追查，該產品來自雲林縣某合作社，並由東勢鄉許姓養殖業者供應。該批違規產品之有效日期為2027年9月16日。據高雄市衛生局調查，光是高雄市各分店進貨量達4,488包，其中超過4,000包已售出。

對此，全聯回應表示，廠商所提供的SGS檢驗報告原顯示未檢出相關疑慮成分，目前正等待衛生局與廠商複檢結果。為維護消費者權益，全聯、大全聯已第一時間採取預防性措施，將該款商品不分批次全面下架，以維護消費者權益。

近期有購買該產品的民眾，立即檢查家中冷凍庫，若發現包裝有效日期為2027年9月16日，可攜帶原發票與原商品至原購買門市，全聯、大全聯將全力協助辦理退貨、退現或換貨。

衛生局 高雄市 消費者

相關新聞

周三明顯轉冷 這時「降到溫度低點」 專家：台北市預報露點降到9度

今天清晨到上午東北角有零星閃電訊號，大台北不少民眾聽到雷聲，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」...

台灣鯛首度驗出1禁藥 漁業署推測「非養殖戶蓄意使用」： 已移動管制

高雄市政府衛生局抽驗市售水產品，在全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排」檢出不得驗出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofl...

台灣鯛魚排被驗出殺菌藥 同批魚貨生產1萬5千多包全數出貨給全聯

高雄市衛生局抽驗市售水產品，在全聯抽驗「台灣鯛魚排」檢出不得驗出的動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)...

「蛋出事、魚也出事」雲林民眾每周買數次 嚇壞：吃了多少不敢想

全聯台灣鯛魚排被檢出動物用殺菌藥，該產品是由雲林縣某合作社提供，雲林縣相關單位已到合作社及養殖魚池稽查、抽驗，初步調查同...

摸彩抽中「20元手寫折價券」引熱議 年終獎品看心意還是價值？

年終摸彩活動處處可見，但嘉義一場文教基金會的活動中，一張「手寫20元折價券」卻意外成為討論焦點。獎品因兌換期限僅剩2天、...

今天回暖把握陽光普照天氣 周二起北台灣1原因再轉濕冷

全台各地今天回暖，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，內陸地區明顯升溫，尤其出太陽的地方感受上更加溫暖，但西部沿海因...

