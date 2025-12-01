全聯「台灣鯛魚排」驗出殺菌藥 購買消費者可憑商品、發票至門市退貨

高雄市衛生局近日執行市售水產品抽驗，於全聯路竹中正分公司販售的「台灣鯛魚排（大）」檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」殘留0.028ppm。依現行法規，該藥物雖可用於牛、豬及家禽，但在水產品中規定為「不得檢出」。

經溯源追查，該產品來自雲林縣某合作社，並由東勢鄉許姓養殖業者供應。該批違規產品之有效日期為2027年9月16日。據高雄市衛生局調查，光是高雄市各分店進貨量達4,488包，其中超過4,000包已售出。

對此，全聯回應表示，廠商所提供的SGS檢驗報告原顯示未檢出相關疑慮成分，目前正等待衛生局與廠商複檢結果。為維護消費者權益，全聯、大全聯已第一時間採取預防性措施，將該款商品不分批次全面下架，以維護消費者權益。

近期有購買該產品的民眾，立即檢查家中冷凍庫，若發現包裝有效日期為2027年9月16日，可攜帶原發票與原商品至原購買門市，全聯、大全聯將全力協助辦理退貨、退現或換貨。