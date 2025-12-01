全聯台灣鯛魚排停售！抽驗出疑慮成分 「這效期」可辦退現

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

全聯福利中心近日針對商品「台灣鯛魚排（大）約200g」發佈退換貨公告，因該批產品經抽驗後涉及食品安全疑慮，已於第一時間採取全門市下架措施。目前相關檢測結果仍待主管機關及廠商複檢進一步確認。

高雄市衛生局日前於稽查作業中，於全聯路竹中正門市抽驗「台灣鯛魚排（大）」（效期標示為2027年9月16日），經檢測發現含不得檢出的動物用藥成分，已要求業者執行產品回收並處理後續消費者通知事宜。經了解，全聯在高雄市各分店共進貨4,488包，已售出4,080包，尚有408包完成下架作業，並同步啟動退換貨服務。

全聯1日針對「台灣鯛魚排(大)」商品下架事件表示，廠商提供的SGS檢驗結果顯示該商品未檢出相關疑慮成分，目前正等待衛生局複檢及廠商複檢結果出來。全聯、大全聯已第一時間將該商品不分批次全面下架，以維護消費者權益。若民眾購買到「效期為2027/9/16」的該商品，可持原發票與原商品至原購買門市，全聯、大全聯將全力協助辦理退換貨或退現。

