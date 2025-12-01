台灣領軍亞洲訂肌少症新標準登「Nature Aging」 篩檢年齡提前到50歲

我國今年將邁入超高齡社會，亞洲肌少症工作小組（AWGS）近日公布最新診斷共識，將肌少症篩檢年齡從65歲提前至50歲，強調肌肉功能衰退比多數人想的還要早，中壯年就須正視肌少症風險。亞洲版診斷共識刊於「Nature Aging（自然·老化）」期刊。「Nature」極少刊登疾病臨床指引，代表國際高度重視亞洲肌少症診斷共識的創新方向。

亞洲版診斷共識由台北市立關渡醫院（委託台北榮總經營）院長、陽明交大健康長壽與老化科學研究中心主任陳亮恭領銜，他自2014年起便與日本、南韓、新加坡、泰國、香港等國專家共同推動亞洲肌少症的診斷與治療標準。這次共識刊登於「Nature Aeging」期刊，這是第一次疾病還在發展的過程，亞洲人能建立自己的指引且由台灣主導，顯見此標準創新眼光獲國際支持。

陳亮恭說，這項改變來自於對亞洲國家八個大型世代研究，近3萬5千名個案經長達十年追蹤結果。據統計，亞洲65歲以上族群肌少症達16.5%，可能肌少症占28.7%、嚴重肌少症占4.4%。

研究顯示，亞洲人身體組成與歐美不同，以日本人來說，同樣是身體質量指數（BMI）為18.5，其脂肪量遠高於同體位的歐美人，顯見亞洲人的肌肉量、肌力不如歐美，這可能與亞洲人主食為澱粉及人種等有關，因此，需要屬於亞洲人的肌少症診斷共識。

台灣等亞洲國家提出新的觀點，發現肌肉力量衰退從中年就已經開始。陳亮恭指出，人體器官於25歲是頂峰，然後慢慢衰退，45歲就是一個轉折，如果等到65歲才處理，就「太慢了」，所以從中年就應關注肌少症。提早診斷與預防有助於及早發現高風險個案，降低跌倒、失能與慢性病風險。「提升肌肉健康是一輩子的事情」，若要預防肌少症，必須用全民的眼光，從中年開始關注營養、運動。

陳亮恭指出，亞洲版共識明確定義，肌少症需同時符合「低肌肉量」與「低肌力」兩項條件，至於步行速度與五次起立測試等體能表現，則改為疾病預後的評估指標。此規範與世界衛生組織（WHO）推動的「高齡整合照護」（ICOPE）框架接軌，成為全亞洲推動健康長壽的共同策略。

陳亮恭指出，身體組成為骨頭與肌肉，過往知道脂肪過多稱為肥胖、骨頭過少則為骨質疏鬆症，但肌肉過少議題，一直並未提起，可是骨骼肌肉老化對健康有深遠的影響，20至70歲肌肉流失40%，60歲後每年更流失1.4至2.5%。因此，肌少症會大幅增加高齡者健康風險，包括降低活動能力、日常生活能力失能、生活品質下降，並增加跌倒、骨折及住院等風險，甚至會造成死亡。

陳亮恭說，肌肉是能量代謝來源，在不同的生命階段有不同的意義，且與認知、代謝都有相關，若從早一點預防肌少症，等於是健康老化，對於認知、代謝、體能、骨骼都有好處。新版共識納入「強化肌肉健康」的新概念，強調從中年開始就應提升肌肉健康，達成健康長壽的目標。

因此，關注肌肉健康應提前到中年的50歲開始，不同於以往是65歲以上才開始關注。陳亮恭說，對於強化肌力及肌肉量來說，運動、營養十分重要，目前最有效的介入為混合型運動，必須以阻抗型運動合併有氧運動，此對肌肉量最好，但合併阻抗型運動最為重要，以增加肌力、肌肉量與行走速度，運動加上營養攝取較單純運動為佳。

因此，亞洲肌少症工作小組推薦循序漸進的中等強度以上阻抗運動，個人化運動處方結合營養強化，並遵循實證醫學基礎。但目前實際導入障礙，包括欠缺深入理解肌少症的專業人員、社區與居家導入資源受限、每位病患的狀況與個別能力差異、需要多元介入的個人化計畫及社會資源支持。

至於，營養介入方面，65歲以上長者每日蛋白質攝取，為每公斤體重1.2至1.59公克，小於65歲為1.6公克，並使用蛋白質強化的飲食選擇，因蛋白質支鏈胺基酸對肌力、肌肉量與運動表現有幫助，每日3公克的白胺酸代謝物（HMB）可增加肌力、強化活動表現、降低肌肉內脂肪，同時每日攝取Omega-3魚油2.5公克以上，增加肌力ヽ肌肉量ヽ強化下肢，益生菌也能增加肌肉量與整體肌力。