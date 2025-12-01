台灣鯛魚排被驗出殺菌藥 同批魚貨生產1萬5千多包全數出貨給全聯

高雄市衛生局抽驗市售水產品，在全聯抽驗「台灣鯛魚排」檢出不得驗出的動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」0.028ppm，產品來自雲林縣，雲林縣衛生局獲報後查出該批鯛魚排由東勢鄉一養殖戶供貨給縣內合作社，再出貨給全聯，事先合作社到場抽驗並未檢出，縣府今到養殖魚池抽驗，並針對該養殖場進行移動管制，至於為何檢出藥物殘留仍待釐清。

高雄市政府衛生局抽驗市售水產品，在全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排」（效期2027年9月16日）檢出不得驗出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」0.028ppm，產品來自雲林縣，雲林縣衛生局表示，上周五下午接獲高雄市政府通知，經查該產品係由縣內某合作社提供，魚貨來源為東勢鄉許姓養殖業者供應。

衛生局表示，初步調查，合作社今年首次向東勢鄉某魚池進貨，進貨前在今年8月28日已先行訪視魚池及抽驗，9月1日抽樣檢驗，9月3日報告出來結果為未檢出，9月15、16日入場宰殺，總計生產數量3125公斤，製成每包200公克的鯛魚排，約生產1.5萬多包產品，只販售給全聯實業有限公司，合作社廠內無庫存，廠內提供自主檢驗今年9月1日、9月8日、9月25日、9月30日收樣的動物用藥報告結果均為未檢出。

衛生局已聯繫全聯台北總公司針對該問題產品(效期2027年9月15、9月16日)辦理下架回收，並指出被驗出的恩氟喹林羧酸是ㄧ種合成的廣效性殺菌劑，屬合法的動物用藥，可用於牛、豬、家禽，但未核准用於水產品，過量使用可能導致腸胃不適並影響腎功能等。

雲林縣府農業處、動植物防疫所今到供貨的養殖池移動管制及採樣送驗，初步調查，許姓養殖業者飼養台灣鯛多年，承租2池魚池飼養，去年2魚池共放養5萬尾魚苗飼養，其中一池今年9月出貨給合作社後已出清，目前另一池仍在養，今已移動管制。