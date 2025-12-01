北台灣飄雨竟跟天琴有關 鄭明典：很少有颱風在南海生成又旋轉那麼久

天琴颱風11月25日生成，目前仍是輕度颱風。中央氣象署表示，輕颱天琴上午8時的中心位置在太平島北北西方560公里海面上（鵝鑾鼻西南方1270公里之海面上），向南南西緩慢進行，即將減弱為熱帶性低氣壓。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，天琴颱風並不強，但是很少有颱風在南海生成又在南海旋轉那麼久。

北台灣昨天下午起局部零星陣雨，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，中層水氣的來源是位於南海只剩空殼的天琴颱風，雖然它已經很弱，但外圍的中層水氣順著太平洋高壓邊緣北飄，先到華南沿海，再順著西風帶來到台灣附近，也算是間接影響台灣天氣。

中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，台灣上空雲偏多，這些雲系上午通過台灣也帶來降雨。天琴颱風對台灣沒有影響。上午有一塊明顯的雲系，從台灣海峽一路通過中部以北，延伸到台灣北部上空；這條雲系通過的時候，不少地方出現比較明顯的雨勢，甚至有些地方稍微有打雷的狀況。

這波水氣已經逐漸正在通過，謝佩芸表示，預估下半天對台灣的影響就會漸漸減低；所以中部以北中午過後整個天氣狀況有機會回復比較穩定的情形。迎風面北海岸、東半部地區到了下午還是要留意零星降雨。