台灣鯛首度驗出1禁藥 漁業署推測「非養殖戶蓄意使用」： 已移動管制

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
高雄市衛生局10月抽驗全聯路竹分公司的台灣鯛魚排，檢出不得用於水產動物的用藥，已要求下架回收並主動通知消費者。圖／高雄市衛生局提供
高雄市政府衛生局抽驗市售水產品，在全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排」檢出不得驗出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」0.028ppm，本次也是台灣鯛首次被檢出此類禁藥。農業部漁業署表示，後續作移動管制，禁止該養殖場魚貨出貨，管制時間將視檢驗結果而定。

漁業署表示，恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）為動物使用抑菌劑，依據我國「動物用藥品管理法」的「動物用藥品使用準則」規定，該藥品可用於牛、豬及家禽治療用，允許殘留量從0.1-0.3ppm不等，但未准用於水產動物，因此不得檢出，本次台灣鯛檢體檢出量為0.028ppm。

漁業署指出，若養殖戶是為了治病而投藥，殘留量會超過1ppm，推測極有可能非養殖戶蓄意使用禁藥，而是水源汙染或鄰田汙染所致。

漁業署表示， 依據農業部、衛福部及環境部共同成立的「環境保護與食品安全協調會報」跨部會平台，農業部與衛福部共同組成監測網，由農業部門進行養殖端、衛生部門進行市場端監測，以維護國內水產品安全。如市場端監測出不合格水產品，將由衛生部門進行追蹤追溯販運商水產品來源後，移由農業部門調查源頭養殖場是否有違法用藥情形，後續作移動管制，禁止該養殖場魚貨出貨，管制時間將視檢驗結果而定，並以魚體進行檢驗，若確診魚體藥物殘留超標，將要求整批銷毀。

漁業署表示，本次台灣鯛首次被檢出此類禁藥，過去約10年前鰻魚養殖有類似案例，建議民眾可購買具備產銷履歷水產品較有保障。

