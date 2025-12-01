17歲少年胸痛以為心臟病 查出「劇烈咳嗽」引爆罕見氣縱膈

衛福部豐原醫院胸腔內科近日收治一名17歲少年患者，他突然出現胸痛與呼吸困難，疼痛加劇且呼吸不順而急赴胸腔科門診，醫師安排胸部X光及電腦斷層檢查，最終確診為罕見的「自發性氣縱膈（Spontaneous Pneumomediastinum）」。

豐原醫院胸腔內科主治醫師陳君禮表示，這名患者平時身體健康，無外傷、無吸菸習慣，也無慢性疾病，唯一的誘因是因感冒引起的劇烈咳嗽，未料竟因此導致胸腔內氣體外逸，所幸經氧氣治療及住院觀察後，已經康復出院。

胸腔內科主治醫師陳君禮指出，「氣縱膈」是指空氣異常滯留於胸腔中央的縱膈腔內，縱膈是心臟、大血管、氣管、食道等重要器官所在的位置，一旦出現氣體滯留，可能造成胸痛、呼吸困難、頸部腫脹、皮下氣腫，甚至聲音沙啞等症狀，成因多半為肺泡破裂，空氣沿著支氣管與血管周邊間隙滲入縱膈腔，若其發生並非由外傷或醫療操作所引起，就稱為自發性氣縱膈。

陳君禮表示，自發性氣縱膈雖然罕見，但在年輕、瘦高、男性族群中發生率較高，常見的誘發因素多與瞬間胸腔壓力升高有關，包括劇烈咳嗽、激烈運動時過度用力、長時間憋氣、吹奏樂器、猛烈大笑、反覆嘔吐，吸食電子煙或其他刺激性物質皆可能造成風險，這類患者通常在病前並無明顯疾病，使症狀更容易被誤以為是心臟或肺部重大病變。

陳君禮說明，該名少年經檢查後，並未出現氣胸或感染等危險併發症，醫療團隊採取保守治療，多數自發性氣縱膈患者，在適當休息與氧氣支持後，體內滯留的空氣會逐漸被吸收，患者經過3日治療後，症狀明顯改善，胸悶與疼痛感消失，順利康復出院，恢復正常生活，通常預後良好且復發率低。

陳君禮提醒，自發性氣縱膈，可自行恢復，仍可能因氣體量較大或滲入位置特殊，進而壓迫心臟及大血管，或併發縱膈感染、氣胸與心包填塞，若未及時處理，恐造成嚴重甚至致命風險，民眾若出現突發胸痛、呼吸困難、頸部或鎖骨上方異常腫脹感、皮下氣腫等症狀，應盡速就醫。