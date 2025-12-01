快訊

桃機三航廈北登機廊今試營運 首批968名旅客幸運開箱

YOASOBI宣布新亞洲巡演「台北站入列」 台北大巨蛋維基洩日期

台灣鯛魚排被驗出殺菌藥 同批魚貨生產1萬5千多包全數出貨給全聯

聽新聞
0:00 / 0:00

17歲少年胸痛以為心臟病 查出「劇烈咳嗽」引爆罕見氣縱膈

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
17歲少年突發胸痛險以為心臟病！竟是「劇烈咳嗽」引爆罕見氣縱膈。圖／衛福部豐原醫院提供
17歲少年突發胸痛險以為心臟病！竟是「劇烈咳嗽」引爆罕見氣縱膈。圖／衛福部豐原醫院提供

衛福部豐原醫院胸腔內科近日收治一名17歲少年患者，他突然出現胸痛與呼吸困難，疼痛加劇且呼吸不順而急赴胸腔科門診，醫師安排胸部X光及電腦斷層檢查，最終確診為罕見的「自發性氣縱膈（Spontaneous Pneumomediastinum）」。

豐原醫院胸腔內科主治醫師陳君禮表示，這名患者平時身體健康，無外傷、無吸菸習慣，也無慢性疾病，唯一的誘因是因感冒引起的劇烈咳嗽，未料竟因此導致胸腔內氣體外逸，所幸經氧氣治療及住院觀察後，已經康復出院。

胸腔內科主治醫師陳君禮指出，「氣縱膈」是指空氣異常滯留於胸腔中央的縱膈腔內，縱膈是心臟、大血管、氣管、食道等重要器官所在的位置，一旦出現氣體滯留，可能造成胸痛、呼吸困難、頸部腫脹、皮下氣腫，甚至聲音沙啞等症狀，成因多半為肺泡破裂，空氣沿著支氣管與血管周邊間隙滲入縱膈腔，若其發生並非由外傷或醫療操作所引起，就稱為自發性氣縱膈。

陳君禮表示，自發性氣縱膈雖然罕見，但在年輕、瘦高、男性族群中發生率較高，常見的誘發因素多與瞬間胸腔壓力升高有關，包括劇烈咳嗽、激烈運動時過度用力、長時間憋氣、吹奏樂器、猛烈大笑、反覆嘔吐，吸食電子煙或其他刺激性物質皆可能造成風險，這類患者通常在病前並無明顯疾病，使症狀更容易被誤以為是心臟或肺部重大病變。

陳君禮說明，該名少年經檢查後，並未出現氣胸或感染等危險併發症，醫療團隊採取保守治療，多數自發性氣縱膈患者，在適當休息與氧氣支持後，體內滯留的空氣會逐漸被吸收，患者經過3日治療後，症狀明顯改善，胸悶與疼痛感消失，順利康復出院，恢復正常生活，通常預後良好且復發率低。

陳君禮提醒，自發性氣縱膈，可自行恢復，仍可能因氣體量較大或滲入位置特殊，進而壓迫心臟及大血管，或併發縱膈感染、氣胸與心包填塞，若未及時處理，恐造成嚴重甚至致命風險，民眾若出現突發胸痛、呼吸困難、頸部或鎖骨上方異常腫脹感、皮下氣腫等症狀，應盡速就醫。

患者 醫師 豐原

延伸閱讀

溫差殺人不分年紀！冬季洗澡小心「熱休克」 專家教保命2步驟

心血管名醫建議：75歲以上長者必做的「3項健康檢查」預防猝死

日吞20顆保健品 70歲男胸痛誤認心臟病 胃鏡見食道滿是「藥物印痕」

睡覺別開夜燈！年過50，用3個日常小習慣守護心臟健康

相關新聞

周三明顯轉冷 這時「降到溫度低點」 專家：台北市預報露點降到9度

今天清晨到上午東北角有零星閃電訊號，大台北不少民眾聽到雷聲，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」...

台灣鯛首度驗出1禁藥 漁業署推測「非養殖戶蓄意使用」： 已移動管制

高雄市政府衛生局抽驗市售水產品，在全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排」檢出不得驗出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofl...

台灣鯛魚排藥物殘餘 全聯：協助退換貨或退現

高雄市政府衛生局抽驗市售水產品，在全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排」檢出不得驗出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofl...

台灣鯛魚排被驗出殺菌藥 同批魚貨生產1萬5千多包全數出貨給全聯

高雄市衛生局抽驗市售水產品，在全聯抽驗「台灣鯛魚排」檢出不得驗出的動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)...

台鐵元旦訂票賣逾4.6萬張 花東自強號還有票 周三釋出逾期未取車票

台鐵今0時起，開放115年元旦假期（2025年12月31日至2026年1月5日）訂票，截至今早9時止，總計完成2萬956...

摸彩抽中「20元手寫折價券」引熱議 年終獎品看心意還是價值？

年終摸彩活動處處可見，但嘉義一場文教基金會的活動中，一張「手寫20元折價券」卻意外成為討論焦點。獎品因兌換期限僅剩2天、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。