空腹不要看！全台連鎖雞排人氣TOP 10

近期一連串關於炸物的社群熱點，你都跟上了嗎？從台大大氣系學生的「鳳凰颱風免費雞排賭局」，到一對情侶因「365元鹹酥雞」引發的分手爭議，這些焦點話題的中心似乎都少不了「炸物」的身影。

在物價上漲、市場競爭激烈的環境下，許多雞排連鎖店紛紛走出創新之路，有的主打厚切多汁，有的強調懷舊口味，有的則因獨特行銷而登上話題浪尖。究竟哪些品牌在過去一年中，成功擄獲了消費者的目光與熱議聲量？

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，統整了近一年來（2024/11/25～2025/11/24）全台連鎖雞排店的討論聲量。會不會有你的愛店呢？馬上來揭密這些佔據台灣人社群話題的連鎖雞排店霸主吧！

No.10 惡魔雞排

翻攝FB／惡魔雞排

惡魔雞排以強調雞肉本身的鮮美原味、厚實多汁的口感，以及獨特的品牌形象而聞名。有別於只追求視覺大片的雞排，惡魔雞排專注肉質的呈現，堅持不打薄，確保每一口都飽含肉汁。其名稱「惡魔」概念獨特，旨在顛覆常人思維：「當你問為什麼要叫惡魔雞排時，惡魔已經悄悄佔領你心靈」，成功在連鎖市場打響名號，深受顧客喜愛：「這裡的炸衣比一般雞排更脆、更酥」、「醃製的雞肉偏甜，肉質鮮嫩多汁」、「香脆多汁，一點也沒有濕軟掉」。

惡魔雞排近一年的聲量高點，出現在輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於1月16日晚上現身台中逢甲夜市之際。當時網路流傳一份黃仁勳的「建議小吃名單」，惡魔雞排便名列其中。雖然黃仁勳最終因人潮太多而提前離開，但成功入列國際科技巨頭的「美食清單」仍為惡魔雞排帶來巨大的話題討論度與流量。

No.9 艋舺雞排

翻攝FB／艋舺雞排西門町店

艋舺雞排是台灣知名的連鎖雞排品牌，由歌手唐儷等人共同創立。品牌名稱取自台北傳統地區「艋舺」（萬華），結合藝人代言，迅速打開市場知名度。

艋舺雞排主打厚度驚人、約達兩公分的雞排，強調其厚切旨在鎖住雞肉的肉汁，確保炸熟後依然保有鮮嫩多汁的口感，有別於一般傳統雞排的薄片酥脆感。由於其厚實的份量，吸引不少國際遊客嘗鮮，紛紛表示：「分量很大，一個人很難吃完，所以最好兩三個人一起分享」、「味道好極了，而且非常飽腹，只吃一個就能吃飽」、「炸得不錯但是個人覺得有點鹹」。除了在台發展，艋舺雞排也積極將台灣小吃推向國際，在香港、新加坡、馬來西亞、加拿大、英國等地都能看到分店。

No.8 開源社

在台灣，尤其是在北台灣，「開源社」可說是一家非常常見的炸物連鎖店。它最大的特色是獨特的「傳統式加醬雞排」，炸好的雞排會額外塗上或浸潤獨家的秘製醬汁，鹹鹹甜甜、帶有烤肉醬風味的濕潤口感，是許多老饕喜愛的主因。

在物價不斷上漲的環境下，開源社的雞排價格卻落在50至60元之間，憑藉高性價比成為網友們的討論焦點。許多人對其「低價策略」產生好奇與推測，紛紛表示：「我猜應該跟好市多烤雞一樣，用低價促銷的方式吸引顧客消費」、「有的開源社 45，可能是用低價吸引」，但也有人指出其份量較小：「那麼小塊當然便宜」、「他們的是4兩肉，正常雞排是6到8兩，都含骨重」。

No.7 騰之雞排

翻攝FB／騰之雞排專門店-新竹店

「騰之雞排」2015年起源於高雄市楠梓區，如今在全台設有多家分店。在競爭激烈的市場中，以厚切、多汁的特色建立良好口碑，主打讓顧客能吃到紮實的肉感，而非僅是薄皮。除了經典原味，騰之雞排也提供了多種創新口味和炸物選擇。

騰之雞排的聲量高峰，來自於近期在社群上再次暴紅的「爆漿起司雞排」。台幣100元的價格就能品嘗到滿滿的拉絲起司和厚實雞排，成功吸引許多網友爭相品嘗。食客也給予高度評價，尤其稱讚其口感的豐富層次：「昨天剛買真的超大塊又很好吃」、「前天吃，真的蠻不錯的，起司很拉絲」、「外皮酥脆加香濃起司，肉質軟嫩多汁的口感」、「爆漿起司雞排好吃，起司控的愛」。

No.6 吮指王

翻攝FB／吮指王總部

創立於1997年的「吮指王」在全台擁有超過百家加盟店，連金門、馬祖等離島地區也有設點。最大的特色是融合了美式快餐店的炸雞風格與台灣傳統的炸雞排、鹽酥雞小吃，菜單選擇非常多樣化，招牌大雞排有原味、脆皮、檸檬、泰式等多種口味可選，美式炸雞則有炸全雞、雞腿堡等多元化品項。食客普遍讚賞其性價比和口感：「即使漲價，他們家的雞排還是肉量厚實，多種口味任君挑選」、「價格實在、份量又足，難怪常常看到排隊人潮」、「放了一段時間之後皮也還會脆」。近年來，吮指王也透過參與活動提升不少聲量，例如今年出席了一年一度高雄鹹酥雞嘉年華，該活動吸引高達12萬人朝聖，吮指王也在活動中成功奪下「獨特創新獎」。

No.5 魔王厚切雞排

「魔王厚切雞排」是台灣連鎖炸物品牌的新興代表，主打超越傳統尺寸的「厚實」口感，深受喜愛肉食和多汁炸雞的消費者歡迎。相較於市面上常見的六兩雞排，魔王厚切雞排強調每片雞排至少有八兩重，並且堅持不打薄，旨在提供極致的肉感體驗。除了標準的原味傳統雞排，部分分店也提供脆皮、炙燒等不同風味的選擇。

魔王厚切雞排近期在社群上的聲量暴漲，與其「帥哥老闆」密不可分。位於台中沙鹿的光大店，因身材精壯的老闆在賣雞排時常只穿圍裙而引起討論，加上老闆大方表示「只要開口問，就可以摸（肌肉）」，讓他在Threads上迅速爆紅，吸引許多人前往朝聖分享。網友熱議不斷，紛紛表示「炸物好吃，老闆也好吃（誤」、「賣炸物的老闆那麼帥是可以的嗎」、「現在連沙鹿賣雞排都玩這麼大」，間接為品牌帶來巨大的話題討論度和流量。

No.4 3Q脆皮雞排

吃過這麼多脆皮雞排，你知道創始者就是這家創立於1998年的「3Q脆皮雞排」嗎？據官網介紹，在傳統地瓜粉雞排風行數十年後，3Q以創新的「麵漿包裹工藝」為主打，強調有別於傳統酥炸粉的脆皮口感，成功在台灣掀起旋風，初期半年內迅速展店50家，並引發同業爭相模仿，也成功讓脆皮雞排流行至今。而品牌名稱的由來，則取其初始價格「30元」的諧音與「Thank you」的寓意，表達對消費者的感謝。

其酥脆、不油膩的口感深受消費者喜愛：「雞排就是要吃這種脆皮的啊啊啊啊」、「雞排甜甜鹹鹹超好吃」、「脆皮雞排很酥脆，口感很好吃」。然而，近一年來3Q脆皮雞排的聲量高點卻出現在食安爭議上。食藥署於8月公布稽查專案結果，發現3Q脆皮雞排的源頭工廠有多袋已經過期的麵粉，因此被裁罰六萬元。品牌方隨即公開表示是內部控管疏失，未來將加強產品溯源管理，但這項食安新聞仍為品牌帶來不少負面的話題討論度。

「阿亮香雞排」主打最傳統的台式雞排口味，它的裹粉通常是薄薄一層的地瓜粉，口感偏向酥香，有別於現代流行的厚實脆皮。許多食客也評價其雞排即使是傳統薄粉，依然能保持內部肉質鮮嫩多汁。

觀察《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，阿亮香雞排近一年來的聲量，主要圍繞在懷舊價格與名人加持。一名網友在ptt分享經驗，感嘆物價飆漲：「過去一個只要35元，現在動不動就要90到120元，好難想像欸」，底下則有許多人回應「吃過30塊的」、「一開始確實只要35」，為品牌帶來社群討論熱度。此外，TWICE台灣成員子瑜在高雄開演唱會期間，分享的雞排照片被眼尖粉絲發現疑似就是阿亮香雞排，再次引爆話題，讓粉絲紛紛直呼：「阿亮是真的蠻好吃的，看來有一陣子要排隊才能吃囉」、「阿亮香雞排是我心中永遠的雞排界白月光」。

No.2 2派克雞排

翻攝FB／2派克脆皮雞排西門店

從台北市四平街起家的2派克脆皮雞排，經過多年經營，至今依然是現今台灣最大的雞排連鎖品牌之一。2派克雞排最大的特色是其金黃酥脆、薄而不膩的麵衣，即使放涼後也能保持一定的脆度。美味源自於中藥調配的獨特醬料與調味粉，搭配親選食用油，所呈現的脆皮多汁口感，讓它成為學生、上班族必點美食。品牌創始人因喜愛饒舌歌手TWO PAC，便以此諧音命名為「2派克」。如今除了台灣外，在中國、美國、澳洲、香港、澳門及馬來西亞等地也享受到其美味。

饕客們對其口感給予極高評價：「西門的雞排，唯一只推薦派克」、「好吃～雞肉有夠嫩」、「雞排真的好吃，脆的洽到好處」。近期的聲量高點，則出現在有網友分享成年人的快樂是「一塊派克雞排加辣＋一包義美小泡芙，吃完再躺著追看影集」，這則貼文在Threads上獲得熱烈回響，網友紛紛表示認同：「派克雞排，小辣+梅粉，超好吃」、「派克雞排好吃的要死！還要加大辣」、「真的⋯⋯成年人ㄉ快樂，靠食物滿足」。

No.1 天使雞排

翻攝FB／天使雞排-樂華店

榮登本次連鎖雞排店討論度榜首的「天使雞排」，是源自高雄的知名排隊美食連鎖店，在台灣各地夜市及商圈都設有分店，深受當地人和遊客的喜愛。它最大的賣點是其超乎尋常的雞肉厚度，強調「比銅板還要厚」的紮實感，完全沒有經過打薄處理，讓人一口咬下能充分感受到雞肉的原始鮮甜和多汁口感。

天使雞排曾榮獲「新北好市節美食冠軍」、「全台網路票選第一名雞排」等多項殊榮，並被各大美食節目報導推薦。其極致厚切的產品理念，也贏得了消費者的高度評價：「太棒了！麵糊酥脆度恰到好處，肉質夠厚」、「雞排界裡會吃的很飽的雞排」、「皮脆，肉嫩，好吃」。品牌近一年來的聲量穩定成長，部分原因來自於其北部唯一分店的動態。位於樂華夜市的天使雞排分店，在2021年一度關門後，於今年3月重新營業，儘管價格略有上漲，現場依然排隊人潮不斷，持續帶來討論聲量。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年11月25日至2025年11月24日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

