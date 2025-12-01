台灣鯛魚排藥物殘餘 全聯：協助退換貨或退現

快訊

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
高市衛生局10月抽驗全聯路竹分公司的台灣鯛魚排，檢出動物用藥，要求下架回收並主動通知消費者。圖／高市衛生局提供
高市衛生局10月抽驗全聯路竹分公司的台灣鯛魚排，檢出動物用藥，要求下架回收並主動通知消費者。圖／高市衛生局提供

高雄市政府衛生局抽驗市售水產品，在全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排」檢出不得驗出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」0.028ppm。全聯則表示，大全聯將全力協助辦理退換貨或退現。

被檢出的含有恩氟喹啉羧酸的台灣鯛魚排，經查全聯共進貨4488包、已售出4080包、下架408包。

全聯表示，廠商提供的SGS檢驗結果顯示該商品未檢出相關疑慮成分，目前正等待衛生局複檢及廠商複檢結果出來。

全聯也表示，全聯、大全聯已第一時間將該商品不分批次全面下架，以維護消費者權益，若民眾購買到「效期為2027/9/16」的該商品，可持原發票與原商品至原購買門市，全聯、大全聯將全力協助辦理退換貨或退現。

高雄市政府衛生局抽驗市售水產品，在全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排」檢出不得驗出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofl...

