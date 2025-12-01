明年春假長達9天 澎金馬離島航班提供逾20.5萬座位 下周二晚上6時開搶

明年春節假期自2026年2月14日至2月22日共9天，交通部民航局規畫2月13日起至2月23日共11天為航空疏運期，並宣布，澎湖、金門、馬祖3離島管制航線將提供2462架次，計20萬5728個座位數，並自12月9日下周二晚上6時起陸續開放訂位。

明年春假自明年2月14日（周六）至2月22日（周日）有9天假期，民航局規畫明年2月13日（周五）起至2月23日（周一）為航空疏運期，共計11天。

民航局表示，春節假期仍以航空旅運需求較大的澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已規畫加開班機及放大機型因應需求，並統一納入訂位管制。

各航線運能提供部分，澎湖航線有1218架次，共9萬5326個座位數；金門航線1052架次，共9萬7160個座位數；馬祖航線192架次，共1萬3242個座位數；三離島航線（不含澎湖—金門／七美航線）共提供2462架次、20萬5728個座位數，後續也將視訂位狀況規畫第二波加班機。

為利旅客規畫行程，澎湖、金門及馬祖管制航線航班將分別於12月9日（下周二）、10日（下周三）、11日（下周四）晚上6時至7時，開放受理旅客電話訂位及網路訂位購票。

民航局說，此次春節假期，於尖峰時段2月13日至2月18日台灣出發往離島方向，以及2月18日至2月23日離島出發回台灣方向的機票，均會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」的使用限制，讓有限的空運資源獲得更有效利用。

退票期限規定也為「最遲於航班起飛前辦理退票」，民航局說，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位。

由於今年春節連續假期發現仍有旅客訂位未搭乘現象，民航局說，鑑於春節期間機票為寶貴資源，再次呼籲民眾勿重複訂位，如不欲搭機，請盡早取消機位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。

民航局表示，春節期間尖峰日期及時段的航班需求大，但依往年經驗，離峰航班多仍有空位，為省除民眾訂位及等待候補機位的時間與辛勞，建議民眾於無法取得首選航班機位時，可考慮其他次佳日期或離峰時段優惠機票航班，也建議居住本島的家人可安排離島鄉親來台團圓，除可免去訂位困擾外，也可避開擁擠人潮。

此外，民航局說，離島航班較易受到天候影響而有異動，提醒民眾隨時留意最新氣象資訊，做好行程規畫，並務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日也請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機返鄉團圓。

民航局提醒，民眾透過航空公司網站購買離島返本島機票也可免除5%營業稅，提醒民眾事先上網瞭解各航空公司網路訂位操作流程，詳細閱讀注意事項。