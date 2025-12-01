春節離島機票12月9日起陸續開放訂位 提供逾2萬個座位

2026年春節連假長達9天，民航局今宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供 2,462 架次、共 205,728 個座位，自12月9日起陸續開放訂位。

民航局提醒，統一訂位期間完成訂位後，旅客須於3日內完成開票（含訂位當日），以利後續清艙及加班機規劃，務必留意以保障權益。

春節假期自2月14日至2月22日，疏運期自2月13日起至23日，共 11 天。今年疏運仍以三離島航線為主，各航空公司均已規劃加班機與放大機型。

三離島航線運能分別為，澎湖：1,218架次、95,326席；金門：1,052架次、97,160席；馬祖：192架次、13,242席。民航局表示，將視訂位狀況啟動第二波加班機。

三航線訂位時間如下，澎湖：12月9日（週二）18:00–19:00；金門：12月10日（週三）18:00–19:00；馬祖：12月11日（週四）18:00–19:00。

旅客可透過電話或網路訂位，並提醒若從航空公司網站購買離島返台機票，可享 5% 營業稅減免。

為提升運能使用效率，尖峰時段機票（2月13日–2月18日 台灣飛離島；2月18日–2月23日 離島返台）將加註 「限當日當班次有效」 及 「逾期作廢」 限制。退票須於航班起飛前辦理。

民航局指出，今年春節仍有部分旅客訂位未搭乘，呼籲勿重複訂位，如無法搭機應儘早取消並依規定辦理退票，避免占用運能。

民航局也建議，若首選航班客滿，可改搭離峰時段；本島家屬亦可考慮邀請離島親友來台過年，以避開高峰與訂位壓力。另因離島航班受天候影響較大，旅客務必留意氣象、提前到場報到並攜帶證件，確保順利返鄉。