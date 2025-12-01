周三全台明顯轉冷 氣象署：雖不達冷氣團等級 高山有機會零星降雪

今天天氣在中部以北短暫雨，但是下半天會逐漸轉為多雲的型態，東半部和山區留意零星雨。中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，天氣明顯變化的時間會是在周三，受到東北季風增強的影響，氣溫將會有一波明顯下降。

她說，周三這天因為氣溫下降，加上有些中層水氣，中部以北3500公尺以上高山地區，周三要留意可能有零星降雪機率。

周三冷空氣強度是否達到大陸冷氣團？謝佩芸表示，大陸冷氣團的標準是台北市的氣溫低於14度，以目前預估來講，這波東北季風強度沒有到這麼強，低溫可能15、16度左右，目前是還沒有到大陸冷氣團這麼低的等級。但要提醒民眾，畢竟還是有明顯降溫，暖到涼的感受變化還是會滿明顯的。

謝佩芸表示，未來1周台灣天氣大致上受到東北季風、華南水氣影響，迎風面地區比較多的時間雲多、有短暫雨的狀況；中南部地區平地偶爾有雨但不多，山區零星短暫降雨。主要是周三會有一波比較明顯的東北季風影響，各地氣溫都會明顯下降。

天氣現況，謝佩芸表示，台灣上空雲偏多，這些雲系上午通過台灣也帶來降雨。天琴颱風對台灣沒有影響。上午有一塊明顯的雲系，從台灣海峽一路通過中部以北，延伸到台灣北部上空；這條雲系通過的時候，不少地方出現比較明顯的雨勢，甚至有些地方稍微有打雷的狀況。

這波水氣已經逐漸正在通過，謝佩芸表示，預估下半天對台灣的影響就會漸漸減低；所以中部以北中午過後整個天氣狀況有機會回復比較穩定的情形。迎風面北海岸、東半部地區到了下午還是要留意零星降雨。

未來降雨趨勢，謝佩芸表示，今天中部以北比較明顯的降雨已經在上午時間通過了，到了下半天，東北部、東半部、中南部山區留意有零星雨勢。明天整個水氣相對今天上午有減少的狀況，所以明天桃園以北、東半部地區、中南部山區還是會有局部短暫雨，中南部平地大致上比較穩定，以多雲到晴的天氣為主。

謝佩芸表示，周三受到下一波東北季風增強，迎風面降雨會再增加，北部、東半部地區降雨狀況會比今明兩天再明顯一些。本周天氣變化比較明顯的時間點，就是在周三。

而到了周四之後，謝佩芸表示，雖然還是會受到東北季風影響，但是水氣比較減少了，因此降雨只剩下基隆北海岸、大台北山區、東半部到恆春半島，有一些局部短暫或零星短暫雨。西半部地區的天氣，評估看起來以穩定的型態為主。

溫度趨勢，謝佩芸表示，今天各地溫度大致上偏舒適，只有清晨和夜間比較涼一些。預計今天白天中部以北、宜蘭、花蓮高溫可以來到26至28度，南部地區甚至有些地方28至29度，所以白天感受上都比較舒適。明天氣溫和今天類似，雖然稍微低一些，整體來說是比較偏舒適的溫度，只有夜間、清晨比較涼一些。

謝佩芸表示，到了周三，東北季風影響，和周二相比氣溫明顯下降。尤其北台灣白天高溫就會低於20度，要提醒民眾，周二到周三天氣就會有明顯的轉變，尤其氣溫的部分，要適時調整穿著，避免著涼。

這波東北季風影響最明顯的時間點，也就是氣溫相對感受最涼冷的時間，謝佩芸表示，會是在周四清晨。中部以北地區低溫有些地方只有16、17度左右，感受上偏冷的。整體來說，周四之後，氣溫逐漸緩緩回升。本周氣溫變化最明顯的時間，是周三，而周四清晨將會是最低溫的時候。

另外，謝佩芸表示，今天部分地區風還是比較強，今天白天在恆春半島、各離島還是有些強陣風。今晚到明天，西半部沿海主要是桃園以南到台南沿海，風力也會增強。提醒沿海地區民眾，多加注意。