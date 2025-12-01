台鐵元旦訂票賣逾4.6萬張 花東自強號還有票 周三釋出逾期未取車票

台鐵今0時起，開放115年元旦假期（2025年12月31日至2026年1月5日）訂票，截至今早9時止，總計完成2萬9560筆、4萬6374張訂票，目前台北往花東的自強號仍有餘位。台鐵公司提醒，逾期未取的車票，將於12月3日上午9時重新釋出。

台鐵公司於今0時起，開放115年元旦假期（2025年12月31日至2026年1月5日）全線網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票，截至今日上午9時止，總計完成2萬9560筆、4萬6374張訂票，訂票過程順利。

台鐵表示，旅客完成訂票後，請於2日內（含訂票當日）至本公司各售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票，或是利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。

台鐵提醒，逾期未取的車票，將於12月3日上午9時重新釋出。因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請查閱本公司訂票網頁剩餘座位查詢功能。

截至今日上午9時車票預訂概況：

一、東部幹線車票預訂概況：

(一)台北往花蓮、台東方向

12月31日至115年1月1日，除台北-台東12月31日7時至15時，尚餘零星座位外，其餘各時段自強號仍有餘位。

(二)台東、花蓮往台北方向

115年1月4日，各時段自強號仍有餘位。

二、西部幹線車票預訂概況：

(一)台北往高雄方向

12月31日至115年1月1日，各時段自強號仍有餘位。

(二)高雄往台北方向

115年1月4日，各時段自強號仍有餘位。

三、南迴線車票預訂概況：

(一)高雄往台東方向

12月31日至115年1月1日，各時段自強號仍有餘位。

(二)台東往高雄方向

115年1月4日，各時段自強號仍有餘位。