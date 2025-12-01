快訊

影／桃機三航廈北登機廊今試營運 首批968名旅客幸運開箱

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
桃機三航廈北登機廊廳今天開始試營運，華航CI-130台北-札幌成為第一班試用的班機。記者黃仲明/攝影
桃機三航廈北登機廊廳今天開始試營運，華航CI-130台北-札幌成為第一班試用的班機。記者黃仲明/攝影

桃園國際機場第三航廈北登機廊於今天開始試營運，三家國籍航空皆有一架班機參加試營運，共有968名幸運旅客在試用第一天就到北登機廊廳搭機，機場公司也準備了特製版乖乖送給到三航廈北登搭機的旅客。

機場公司董事長楊偉甫表示，努力趕工就是為了在今天試營運，希望能夠順利在月底啟用，試營運期間也會蒐集旅客意見進行改善。試營運期間每一座空橋都會運轉，也會進行壓力測試，希望在正式啟用前達到最好的品質。

據了解，今天參與試營運的班機為華航CI-130台北-札幌、長榮BR-116台北-札幌、星宇JX-741台北-曼谷，合計968名旅客到北登搭機。接下來試營運期間會先以出境班機為主，視情況再調整測試方式。旅客賴小姐表示，今天是要跟朋友一起到北海道玩，清晨六點多到了機場才發現是到三航廈北登搭機，地勤有告知距離有點遠要早一點進管制區。進到北登發現新航廈很興奮，覺得很漂亮、很寬敞，台灣更美了。

機場公司準備了北登啟用限定版乖乖，送給今天搭機的旅客。記者黃仲明/攝影
機場公司準備了北登啟用限定版乖乖，送給今天搭機的旅客。記者黃仲明/攝影
旅客賴小姐表示新航廈很漂亮、很寬敞，台灣更美了。記者黃仲明/攝影
旅客賴小姐表示新航廈很漂亮、很寬敞，台灣更美了。記者黃仲明/攝影

機場 國籍航空

相關新聞

周三明顯轉冷 這時「降到溫度低點」 專家：台北市預報露點降到9度

今天清晨到上午東北角有零星閃電訊號，大台北不少民眾聽到雷聲，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」...

「洛鞍」颱風最快周四生成 可能路徑曝 賈新興：將有2波東北季風影響

又將有颱風生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表...

台灣鯛魚排藥物殘餘 全聯：協助退換貨或退現

高雄市政府衛生局抽驗市售水產品，在全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排」檢出不得驗出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofl...

超市台灣鯛魚排驗出不該有的藥物殘餘 急停售但已賣出4080包

高雄市政府衛生局抽驗市售水產品，在全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排」檢出不得驗出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofl...

12月交通新制1次看 桃機第3航廈北登機廊廳試營運、台鐵23日大改點

2025年迎來最後1個月，部分新措施將上路，包含為鼓勵民眾多搭乘國道客運，交通部推出TPASS 2.0+中長途國道客運常...

台鐵元旦訂票賣逾4.6萬張 花東自強號還有票 周三釋出逾期未取車票

台鐵今0時起，開放115年元旦假期（2025年12月31日至2026年1月5日）訂票，截至今早9時止，總計完成2萬956...

