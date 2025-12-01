影／桃機三航廈北登機廊今試營運 首批968名旅客幸運開箱

桃園國際機場第三航廈北登機廊於今天開始試營運，三家國籍航空皆有一架班機參加試營運，共有968名幸運旅客在試用第一天就到北登機廊廳搭機，機場公司也準備了特製版乖乖送給到三航廈北登搭機的旅客。

機場公司董事長楊偉甫表示，努力趕工就是為了在今天試營運，希望能夠順利在月底啟用，試營運期間也會蒐集旅客意見進行改善。試營運期間每一座空橋都會運轉，也會進行壓力測試，希望在正式啟用前達到最好的品質。