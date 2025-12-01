聽新聞
0:00 / 0:00
影／桃機三航廈北登機廊今試營運 首批968名旅客幸運開箱
桃園國際機場第三航廈北登機廊於今天開始試營運，三家國籍航空皆有一架班機參加試營運，共有968名幸運旅客在試用第一天就到北登機廊廳搭機，機場公司也準備了特製版乖乖送給到三航廈北登搭機的旅客。
機場公司董事長楊偉甫表示，努力趕工就是為了在今天試營運，希望能夠順利在月底啟用，試營運期間也會蒐集旅客意見進行改善。試營運期間每一座空橋都會運轉，也會進行壓力測試，希望在正式啟用前達到最好的品質。
據了解，今天參與試營運的班機為華航CI-130台北-札幌、長榮BR-116台北-札幌、星宇JX-741台北-曼谷，合計968名旅客到北登搭機。接下來試營運期間會先以出境班機為主，視情況再調整測試方式。旅客賴小姐表示，今天是要跟朋友一起到北海道玩，清晨六點多到了機場才發現是到三航廈北登搭機，地勤有告知距離有點遠要早一點進管制區。進到北登發現新航廈很興奮，覺得很漂亮、很寬敞，台灣更美了。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言