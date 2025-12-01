快訊

彭博專欄：陸緊盯美版俄烏計畫 恐向川普提「28點台灣方案」

勞工請安心！勞動基金最新績效出爐 大賺8,595億

「夜店大亨」昨晚被攻擊 夏天倫深夜社群發文：幫朋友擋刀

台鐵元旦訂票開跑 截至9點順利售出4.6萬票

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台鐵公司於1日零時起，開放2026年元旦假期（114年12月31日至115年1月5日）全線網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票，截至今日上午9時止，總計完成2萬9,560筆、4萬6,374張訂票，訂票過程順利。

台鐵表示，旅客完成訂票後，敬請於2日內(含訂票當日)至本公司各售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。逾期未取之車票，將於12月3日上午9時重新釋出。因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請查閱本公司訂票網頁剩餘座位查詢功能。

截至今日上午9時車票預訂概況：

一、東部幹線車票預訂概況：

(一)臺北往花蓮、臺東方向

12月31日至115年1月1日，除臺北-臺東12月31日7時至15時，尚餘零星座位外，其餘各時段自強號仍有餘位。

(二)臺東、花蓮往臺北方向

115年1月4日，各時段自強號仍有餘位。

二、西部幹線車票預訂概況：

(一)臺北往高雄方向

12月31日至115年1月1日，各時段自強號仍有餘位。

(二)高雄往臺北方向

115年1月4日，各時段自強號仍有餘位。

三、南迴線車票預訂概況：

(一)高雄往臺東方向

12月31日至115年1月1日，各時段自強號仍有餘位。

(二)臺東往高雄方向

115年1月4日，各時段自強號仍有餘位。

自強號 台鐵

延伸閱讀

高雄轎車撞橋墩車頭撞爛、安全氣囊爆開 駕駛負傷跑了畫面曝光

高雄資產專區 聚落擴大

高雄資產專區金融版圖擴增 要邁向50家了

蘇貞昌出席邱議瑩造勢壓軸助講：高雄被國民黨拿走 民進黨要包起來

相關新聞

周三明顯轉冷 這時「降到溫度低點」 專家：台北市預報露點降到9度

今天清晨到上午東北角有零星閃電訊號，大台北不少民眾聽到雷聲，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」...

「洛鞍」颱風最快周四生成 可能路徑曝 賈新興：將有2波東北季風影響

又將有颱風生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表...

台灣鯛魚排藥物殘餘 全聯：協助退換貨或退現

高雄市政府衛生局抽驗市售水產品，在全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排」檢出不得驗出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofl...

超市台灣鯛魚排驗出不該有的藥物殘餘 急停售但已賣出4080包

高雄市政府衛生局抽驗市售水產品，在全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排」檢出不得驗出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofl...

12月交通新制1次看 桃機第3航廈北登機廊廳試營運、台鐵23日大改點

2025年迎來最後1個月，部分新措施將上路，包含為鼓勵民眾多搭乘國道客運，交通部推出TPASS 2.0+中長途國道客運常...

台鐵元旦訂票賣逾4.6萬張 花東自強號還有票 周三釋出逾期未取車票

台鐵今0時起，開放115年元旦假期（2025年12月31日至2026年1月5日）訂票，截至今早9時止，總計完成2萬956...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。