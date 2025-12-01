台鐵元旦訂票開跑 截至9點順利售出4.6萬票
台鐵公司於1日零時起，開放2026年元旦假期（114年12月31日至115年1月5日）全線網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票，截至今日上午9時止，總計完成2萬9,560筆、4萬6,374張訂票，訂票過程順利。
台鐵表示，旅客完成訂票後，敬請於2日內(含訂票當日)至本公司各售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。逾期未取之車票，將於12月3日上午9時重新釋出。因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請查閱本公司訂票網頁剩餘座位查詢功能。
截至今日上午9時車票預訂概況：
一、東部幹線車票預訂概況：
(一)臺北往花蓮、臺東方向
12月31日至115年1月1日，除臺北-臺東12月31日7時至15時，尚餘零星座位外，其餘各時段自強號仍有餘位。
(二)臺東、花蓮往臺北方向
115年1月4日，各時段自強號仍有餘位。
二、西部幹線車票預訂概況：
(一)臺北往高雄方向
12月31日至115年1月1日，各時段自強號仍有餘位。
(二)高雄往臺北方向
115年1月4日，各時段自強號仍有餘位。
三、南迴線車票預訂概況：
(一)高雄往臺東方向
12月31日至115年1月1日，各時段自強號仍有餘位。
(二)臺東往高雄方向
115年1月4日，各時段自強號仍有餘位。
