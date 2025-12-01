超市台灣鯛魚排驗出不該有的藥物殘餘 急停售但已賣出4080包

高雄市政府衛生局抽驗市售水產品，在全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排」檢出不得驗出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」0.028ppm。經查高雄市共進貨4488包、已售出4080包、下架408包，產品來自雲林縣，已函移所轄衛生局查察。

全聯販售的台灣鯛魚排（200 g）傳出檢驗出不得驗出的動物用藥，發布退換貨公告引起消費者注意。高市衛生局說明，10月間執行「114年食品抽驗計畫」抽驗12件市售水產品，於全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排(大)(效期:2027年9月16日)」產品，檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」0.028ppm，違反「不得檢出」檢驗標準，11月27日派員至該分公司稽查。

衛生局說明，經查該批違規產品共進貨24包，已全數售出，架上已無該批產品，同時通知全聯總公司立即辦理該批違規產品下架回收並主動通知消費者。經查本市各分店共進貨4488包、已售出4080包、下架408包，該產品上游來源為雲林縣，函移所轄衛生局查察憑辦。

衛生局提醒，購買該批產品消費者可持發票或產品向原購買商提出退換貨，若對業者販售之食品有消費爭議，可電話撥打市府消費者服務中心或1950消費者服務專線反應尋求協助。

全聯聲明 廠商提供的SGS檢驗結果顯示該商品未檢出相關疑慮成分，目前正等待衛生局複檢及廠商複檢結果出來。全聯、大全聯已第一時間將該商品不分批次全面下架，以維護消費者權益。若民眾購買到「效期為2027/9/16」的該商品，可持原發票與原商品至原購買門市，全聯、大全聯將全力協助辦理退換貨或退現。