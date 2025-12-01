周三明顯轉冷 這時「降到溫度低點」 專家：台北市預報露點降到9度

今天清晨到上午東北角有零星閃電訊號，大台北不少民眾聽到雷聲，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，水氣移入的現象比預期來得明顯，中層水氣的來源是位於南海只剩空殼的天琴颱風，雖然它已經很弱，但外圍的中層水氣順著太平洋高壓邊緣北飄，先到華南沿海，再順著西風帶來到台灣附近，也算是間接影響台灣天氣。

吳聖宇說，目前在台灣東方海面逐漸有低層的低壓環流建立，是在冷暖交界面上發展出來的系統，由於沒有明顯的中高層槽線配合，因此預期這個低壓應該不太會有更明顯的加深發展，未來將會緩慢向東移動。受到這個低壓的影響，今天台灣附近的大氣狀態比較不穩定，中北部、東北部、東部有短暫陣雨機會，各地雲量偏多。

明天雖然台灣東方的低壓慢慢向東離開，但是吳聖宇表示，下半天到晚間東北季風逐漸南下，在中高層短波槽尚未掠過台灣附近之前，中層來自天琴颱風外圍的水氣仍在北飄，配合東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區，以及中南部山區仍都還是持續會有短暫陣雨機會，各地雲量仍然偏多。

吳聖宇表示，周三中高層短波槽底掠過台灣以北向東移動，槽後有較乾的空氣移入，迎風面地區的降雨才會有逐漸減少下來的機會，不過各地雲量偏多的情況還是存在。

到了周四、周五，吳聖宇表示，隨著槽後西北風陸續帶來較乾的空氣，加上天琴颱風終於消散，水氣的來源消失，台灣附近將會轉為比較正常的東北季風型天氣，迎風面地區雲量較多，有局部小雨或飄雨，其他地方則逐漸會看到陽光，恢復多雲到晴天氣。周末空氣會更乾，東北季風也減弱，預期各地又會是適合出遊的好天氣。

下周陸續有東北季風要南下，吳聖宇表示，同時在菲律賓東方可能又會有熱帶擾動往菲律賓、南海發展，因此到下周將要再注意會不會又有類似水氣北飄帶來各地雲量增多、有點下雨的情況。

溫度方面，他說，留意明天下午到晚間東北季風南下之後帶來的降溫，預期周三會明顯感覺到變冷了，苗栗以北到宜蘭白天高溫可能不到20度，中部及花東地區高溫21至23度，南部地區23至26度。

「周三晚間到周四清晨會降到溫度低點」，吳聖宇表示，中北部、東北部都市地區低溫15至17度，空曠地區可能會降到13至15度左右，台北市預報的露點溫度大約會降到9度上下。但是濕度轉乾，加上風力較大，因此目前低溫的預報距離大陸冷氣團標準還有一段距離。

周四白天各地溫度跟周三差不多，吳聖宇表示，甚至有些地方的高溫還會比周三再低一點，夜晚到周五清晨仍要注意低溫，尤其中北部、東北部空曠地區，仍可能會出現13至15度的低溫，如果隨著雲量減少而有輻射冷卻作用配合，局部地區的溫度還有可能會更低。

周五白天開始各地高溫略有回升，吳聖宇表示，苗栗以北到宜蘭高溫可望回到20度以上，花東高溫22至24度，中南部高溫則是在24至27度間，夜晚到周六清晨在中北部、東北部空曠地區要持續注意輻射冷卻低溫的現象，預估有機會降到13度上下。

周末期間各地白天高溫會再回升，他說，北部、東半部高溫有機會回升到25度以上，中南部則是會來到27至28度或以上，相對溫暖，不過夜晚清晨在各地空曠地區要注意輻射冷卻低溫的現象，部分地區仍可能降到15度以下，日夜溫差又會變得比較明顯起來，要特別注意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。