飛澳洲航班遇亂流「餐點飛起來」 長榮航：3名空服員輕傷立即送醫休養

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
長榮航空29日飛往澳洲布里斯本的BR315航班遭遇嚴重亂流，導致部分餐飲散落地面，坐在商務艙的YouTuber劉瑆也遇到桌上熱飲潑灑的情況。圖／截自robertzona
長榮航空29日飛往澳洲布里斯本的BR315航班遭遇嚴重亂流，導致部分餐飲散落地面，坐在商務艙的YouTuber劉瑆也遇到桌上熱飲潑灑的情況。圖／截自robertzona

長榮航空29日飛往澳洲布里斯本的BR315航班遭遇嚴重亂流，導致部分餐飲散落地面，坐在商務艙的YouTuber劉瑆也遇到桌上熱飲潑灑的情況，最後所有旅客平安抵達目的地，但仍有3名執勤的空服員受到輕傷；長榮航空表示，航班抵達後立即安排受傷空服員送醫檢查並休養，同時呼籲旅客就座時繫妥安全帶。

長榮航空BR315航班29日從桃園飛往布里斯本，但在澳洲時間11時30分遭遇亂流，由於正值用餐時間，機上才發完餐點約10分鐘，旅客餐點瞬間散落一地，且第一波亂流結束後幾秒，又出現第二次亂流，嚇得乘客驚聲尖叫，還有人站了起來。

YouTuber劉瑆表示，她也搭乘該航班，看到前面的人飲料及餐點都飛起來，真的晃太大，馬上拿手機出來拍，還好平安度過，感謝機長及空服員。

長榮航空表示，29日桃園飛往布里斯本的BR315航班，航程中遇上突發亂流，由於正值用餐時段，導致部分餐飲散落至地面。旅客及航機均安，但有3名因執行服務的空服員有輕微受傷，航班安全抵達布里斯本後，已立即安排受傷空服員送醫檢查及後續休養。

長榮航空提醒，亂流多為突發且可能在晴空中發生，建議旅客就座時繫妥安全帶，以維護飛行安全。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

長榮航空29日飛往澳洲布里斯本的BR315航班遭遇嚴重亂流，導致部分餐飲散落地面，坐在商務艙的YouTuber劉瑆也遇到桌上熱飲潑灑的情況。圖／截自robertzona
長榮航空29日飛往澳洲布里斯本的BR315航班遭遇嚴重亂流，導致部分餐飲散落地面，坐在商務艙的YouTuber劉瑆也遇到桌上熱飲潑灑的情況。圖／截自robertzona

