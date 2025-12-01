快訊

民眾黨發言人李有宜退黨 謝立功：民眾黨的溫度去哪了？

不是未來是「現在」資深房仲示警：台灣很多房子已經沒有人要了

12月交通新制1次看 桃機第3航廈北登機廊廳試營運、台鐵23日大改點

偏鄉青年人口移出 平溪衛生所專業人力難募 長照體系人力缺口總難填平

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北平溪衛生所團隊守護當地居民健康，今年某次颱風天停電時，一名七旬老翁因處理風災災損而割傷手指，患者跑到衛生所請主任廖廣榆為他做縫合。圖／新北市平溪衛生所提供
新北平溪衛生所團隊守護當地居民健康，今年某次颱風天停電時，一名七旬老翁因處理風災災損而割傷手指，患者跑到衛生所請主任廖廣榆為他做縫合。圖／新北市平溪衛生所提供

新北平溪衛生所主任廖廣榆年僅36歲，服務對象是祖父母輩患者，他表示，當地居民仰賴衛生所服務，專業人力卻是一大困境，長照單位也面臨找不到居服員的難題。

廖廣榆2年多前到平溪區服務，他說，衛生所是當地民眾健康守護站，也發展居家醫療。目前固定接受居家醫療服務者約有20人，廖廣榆說，居家醫療過程耗時，但失能或身上有管路的長輩要出門一趟更難，若能減輕病人及家屬負荷，還是很值得。

「無法就近找到專業人力是最大困境。」廖廣榆住新北市蘆洲區，開車單趟要花1個半小時到平溪，他說，衛生所除了司機是在地人，其餘都住其他行政區或外縣市，衛生所招募物理治療師等了2年，今年9月總算補到人，長照單位也為找不到居服員傷神，想加大服務能量卻面臨缺人窘境。

一粒麥子社福慈善基金會9年多前進入平溪駐點服務，基金會新北中心主任劉靜芳表示，偏鄉服務人力的確很棘手，早期基金會協助克服交通問題，或吸收交通、時間成本，才招募外地人力前往平溪。

但隨服務對象、工作量成長，據點照顧服務、長照居家服務員缺工問題跟著加劇。劉靜芳說，基金會在平溪推動長照服務，等於提供在地人就近工作的機會，近年有男性投入照服員工作或擔任司機。

劉觀察，留在平溪讀小學的孩子，通常到高年級就會轉學「下山」讀書，父母跟著離開平溪，人力也中斷。平溪新生兒愈來愈少，沒有新的年輕媽媽出現，只能找鄰近「雙溪媳婦」跨區支援，仍難填補人力缺口。

新北平溪區老年人口破36%，一名九旬婦人行動不便，她家住鐵道旁，停車後還要走10分鐘的路才能到達，平溪衛生所主任廖廣榆到宅為她診療。圖／新北市平溪衛生所提供
新北平溪區老年人口破36%，一名九旬婦人行動不便，她家住鐵道旁，停車後還要走10分鐘的路才能到達，平溪衛生所主任廖廣榆到宅為她診療。圖／新北市平溪衛生所提供

衛生所 平溪 人力

延伸閱讀

南韓步入超高齡社會

台積電讓高雄楠梓人口激增 後勁溪4座橋不敷使用民代呼籲應建新橋

影／十分、平溪、菁桐試辦鐵軌合法放天燈 遊客大讚：拍照較好看

台鐵施工平溪線停駛 今起試辦「鐵道合法放天燈」

相關新聞

冷空氣周三抵達挾境外空汙 下探11度低溫 這天最冷「南部」也有感

今天整體水氣、雲量偏多，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，台中以北及宜蘭為多雲時陰有短暫陣雨天氣，花東及各地山區為陰時多...

「洛鞍」颱風最快周四生成 可能路徑曝 賈新興：將有2波東北季風影響

又將有颱風生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表...

桃園以北+宜蘭今局部短暫雨 明晚起全台各地大降溫還下雨

今天清晨受中層雲系通過影響，新竹以南地區仍有零星降雨，中央氣象署表示，白天起轉為多雲到晴的天氣，迎風面桃園以北及宜蘭地區...

長照漏洞！「家務協助」被無限上綱… 居服員淪廉價清潔工

「你不就是來打掃的嗎？」一名居服員到了個案家，原本要整理床鋪與更換床單，卻被要求「順便」澆花、倒垃圾、刷洗流理台與抽油煙...

長照司：長照3.0明訂居服員服務範圍、提高家務自付額

不少居服員被視為鐘點清潔工，做掃除、搬運、清洗等家務，嚴重違背「協助失能及行動不便者的生活自理、家務維持」美意。衛福部長...

12月交通新制1次看 桃機第3航廈北登機廊廳試營運、台鐵23日大改點

2025年迎來最後1個月，部分新措施將上路，包含為鼓勵民眾多搭乘國道客運，交通部推出TPASS 2.0+中長途國道客運常...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。