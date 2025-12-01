冷空氣周三抵達挾境外空汙 下探11度低溫 這天最冷「南部」也有感

今天整體水氣、雲量偏多，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，台中以北及宜蘭為多雲時陰有短暫陣雨天氣，花東及各地山區為陰時多雲天氣，局部也有零星雨，雲林以南為多雲時晴天氣。南部地區高溫仍可接近30度，感受偏熱，北部地區高溫約25度且下雨整體感受濕冷，南北氣溫天氣落差大。

明天東北季風逐漸增強，薛皓天表示，中高層槽線逐漸通過，北部及西部沿海風勢提升，要注意偶有較大陣風。水氣有稍減少，北部及東部迎風面局部仍有短暫雨，氣溫開始下滑。中部以南維持多雲到晴天氣，白天高溫也稍下滑，不過感受仍暖熱。

周三受東北季風影響，水氣再增多，他表示，苗栗以北及東半部為陰陣雨天氣，台中以南為持晴到多雲天氣，各地氣溫再下滑，北部、東北部感受濕冷，高溫約20度，台中以南至屏東高溫約22至26度，愈往南氣溫愈暖。

薛皓天說，周三晚間至周四上午是本波東北季風最強時段，氣溫也最低，標準值台北測站可落在15、16度左右，北部空曠處及近山區仍有12至14度低溫。西半部受輻射冷卻影響，日夜溫差有10度左右，夜晚清晨低溫約11至13度。

東北季風影響預估持續至周五，薛皓天表示，期間北部及東部維持陰時多雲有短暫陣雨天氣，中部以南維持晴到多雲天氣，「周四是氣溫最低的一天」，南部高溫都可降至25度，感受上較舒適，北部維持濕冷天氣。周五高壓漸出海減弱，氣溫將逐步回升。

周末兩天轉高壓迴流偏東風環境，薛皓天說，迎風面東北部及東半部局部仍有短暫陣雨，大台北地區轉多雲時晴天氣，西半部為持晴到多雲天氣，各地氣溫皆回升。

不過，薛皓天表示，下周一另一波東北季風增強，水氣增多，屆時中北部及東半部又再轉陰陣雨天氣，中南部天氣一樣維持不變。

薛皓天表示，本周天氣變化大，北東部較冷且有雨；中南部溫暖，不過日夜溫差明顯。明天東北季風增強，預期周三會有一波境外汙染移入，中南部地區因位於下風處風力相對較弱，擴散稍差，導致空氣品質不佳，外出活動要多加注意防護。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。