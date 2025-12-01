12月交通新制1次看 桃機第3航廈北登機廊廳試營運、台鐵23日大改點

2025年迎來最後1個月，部分新措施將上路，包含為鼓勵民眾多搭乘國道客運，交通部推出TPASS 2.0+中長途國道客運常客優惠，最多享30％回饋；台鐵12月23日起將大改點，總計111列車調整行車時刻；桃園機場第三航廈北登機廊廳試營運，將可增加桃機1年580萬人次服務量能。

●TPASS 2.0+中長途國道客運常客優惠 最高回饋30％

為鼓勵民眾多搭乘國道客運，交通部推出TPASS 2.0+中長途國道客運常客優惠，針對行駛里程70公里以上的中長程國道客運、東部客運，總計有91條路推出TPASS 2.0+優惠，每月搭2次回饋15%、4次以上回饋30%，若再加上連假6折優惠，以台北至高雄路線來說，票價最低為1384元、等於打42折，12月1日起上路。

以台北至高雄路線為例，原本來回票價共1606元，若遇上連假6折優惠票價為964元，搭配TPASS 2.0+後票價為819元，等於打了51折；若搭次，北高來回原價3212元，連假6折優惠為1927元，搭配TPASS 2.0+後票價為1348元，等於打42折。

此外，為避免異常交易行為，如代購多張車票、大量退票等，影響客運業者營運及民眾回饋公平性，今年12月起也將增訂每月每卡回饋上限2500元。

●暫停近2個月 中華郵政12月1日起恢復寄發美國掛號信

過往寄往美國信件、文件和印刷品等不需要通關，但受到美國關稅政策影響，美國海關對進口郵件審查變得更加嚴格，不少國人寄往美國的國際航空函件頻遭退件。

在與美方溝通得到明確結果前，為避免民眾郵件卡關，中華郵政10月16日公告，暫停美國掛號寄送服務，但寄往美國的「100美元以下之非商業性禮品」與「書籍」則不受影響、照常寄送。

在與美國郵政溝通後，中華郵政近日再公告，12月1日起，恢復收寄發往美國的掛號信函、掛號明信片、掛號印刷物、掛號新聞紙、掛號郵簡、掛號盲人文件服務。

●台鐵12月23日大改點 111列車調整行車時刻

為提升運能和服務品質，台鐵公司宣布，12月23日起將大改點，總計有111列車調整行車時刻，變動5分鐘以上班次約有15列次。

改點重點包含優化列車編組運用，彰化-花蓮間278次（12月24日起）及285次普悠瑪調整為EMU3000型自強號，樹林-花蓮間224、235次EMU3000型自強號調整為普悠瑪。

為提升中南部地區運能，增開台中-潮州間EMU3000型自強號2列次（191次及196次），調整後西線運能提升2.2%，台中-高雄間運能提升3.8%。

為提升海線尖峰時段運能，並縮短海線班距，也將增開下午時段彰化往竹南（彰化14:33開）及竹南往彰化（竹南16:22開）區間車共2列次，調整後海線運能提升2.2%。

●販售無人機前需登錄 違者最高罰150萬

「遙控無人機管理規則」於去年11月修正發布，其中第17條規定，未來無人機銷售前必須先完成登錄，並清楚標示必要資訊。因該法條有1年輔導期，交通部民航局指出，輔導期已屆滿，新機制將於12月1日正式施行，如違反遙控無人機相關規定者，將處1萬元以上、150萬元以下罰鍰。

無人機製造廠商辦理登錄作業時，須在民航局無人機管理資訊系統登錄廠牌型號、製造者資料、最大起飛重量、資安檢測合格報告、國家通訊傳播委員會（NCC）射頻審驗證明，及商品檢驗或型式檢驗證明文件等資訊，並將資訊標示於產品及包裝。

無人機進口商或國外廠牌代理商也應依經濟部國際貿易署公告，自今年12月1日起，進口增列遙控無人機輸入規定代號617，納入海關查核輸入貨品範圍。依相關規定，最大起飛重量達2公斤以上者，進口時須檢具民航局核發的同意文件；未達2公斤者，則需經經濟部標準檢驗局審查同意後始得辦理進口。

●陸上強風鄉鎮燈號12月上路 屏東滿州1年狂吹195天

為使預警更精確且易讀，中央氣象署今年3月試辦的「陸上強風特報鄉鎮燈號」，12月1日起正式上線，以更精細的鄉鎮尺度分級燈號預警強風，並以黃、橙、紅三色燈號區分。氣象署也公布全台本島強風搖滾區，最容易發生平均風6級以上強風地區為恆春半島滿州鄉，一年狂吹195天。

黃燈代表「注意！平均風達6級或陣風達8級以上，準備防風」，橙燈代表「警戒！平均風達9級或陣風達11級以上，提高警覺加強防範」、紅燈則代表「危險！平均風達12級或陣風達14級以上，盡快進入堅固建築避風」。

氣象署也公布本島強風分布地區，其中屏東縣九棚滿州鄉沿海發生頻率最高，平均每年約195.6天遭強風狂吹、桃園蘆竹區西濱186天次之、基隆市彭佳嶼則有182天位居第三高，另外澎湖縣西嶼有174.2天，台中市松柏也有157.5天，為全台前5大強風搖滾區。

●運用AI預測瘋狗浪 「海岸異常波浪預報系統」年底完成全台建置

根據統計，過去25年平均每年有17件瘋狗浪，造成30人落海，為提升國人海域遊憩安全，中央氣象署與成功大學合作開發「AI海岸異常波浪預報系統」，以岸邊光學攝影機蒐集影像，結合AI預測技術，推算未來24小時發生機率，今年6月已於東北角及北海岸風景區應用，預計年底完成全台建置。

氣象署海象氣候組長潘琦表示，瘋狗浪形成原因與長浪有很大關係，東半部比西半部頻繁，其中，最常發生在基隆碧砂、新北貢寮、宜蘭、花蓮及澎湖地區。

目前氣象署透過海象浮標觀測，有即時發布「長浪即時訊息」，為進一步強化瘋狗浪早期預警，因此與成功大學合作開發「海岸異常波浪預報系統」，以岸邊光學攝影機蒐集影像，AI辨識異常波浪事件，再結合氣象署波浪模式與AI預測技術，推算未來24小時內的發生機率。

全台目前已建置13處預警系統，預計今年底完成共16處環台系統，因地形及天氣資訊，每個地點的系統都需經過AI特殊調教。潘琦指出，今年6月已先應用於新北市及觀光署轄管的北海岸、東北角等風景區，其中，新北市消防局與瑞芳區公所額外在蝙蝠洞地區建置一套系統，可即時通知防災人員引導遊客撤離。