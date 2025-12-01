「洛鞍」颱風最快周四生成 可能路徑曝 賈新興：將有2波東北季風影響
又將有颱風生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，觀察明天至周三熱帶性統發展的趨勢，周四至周五並有發展為今年第28號颱風「洛鞍」的機率，預估其路徑仍以影響菲律賓南部進入南海方向移動的趨勢為主。
周三至周五，以及下周一午後至下周二東北季風影響，賈新興說，明天，北海岸、基隆、大台北東側及宜花有零星短暫雨。周三至周五，受東北季風影響，其中周三，桃園以北及宜花轉有局部雨。周四至周五，大台北東側及宜花有零星短暫雨。
賈新興表示，周六至周日，午後大台北東側及宜花有零星短暫雨。下周一午後至下周二受東北季風影響，其中下周一至下周二，北北基宜花有零星短暫雨。下周三，午後山區轉多雲。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
