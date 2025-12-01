桃園以北+宜蘭今局部短暫雨 明晚起全台各地大降溫還下雨

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明晚起至周三東北季風增強，北部及宜蘭天氣明顯轉涼，其他地區亦轉涼；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。聯合報系資料照
明晚起至周三東北季風增強，北部及宜蘭天氣明顯轉涼，其他地區亦轉涼;北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨,中部山區亦有零星短暫雨,其他地區為多雲到晴。聯合報系資料照

今天清晨受中層雲系通過影響，新竹以南地區仍有零星降雨，中央氣象署表示，白天起轉為多雲到晴的天氣，迎風面桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區及中南部山區有零星短暫雨。

溫度方面，今天夜晚清晨各地仍偏涼，低溫約18至22度，白天最高溫約26至29度，日夜溫差大。澎湖多雲時陰，21至24度；金門晴時多雲，18至23度；馬祖晴時多雲，17至20度。

明天白天環境吹偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區仍有局部短暫雨，花東地區及中南部山區也有零星下雨機會，其他地區為多雲到晴。明晚起至周三東北季風增強，北部及宜蘭天氣明顯轉涼，其他地區亦轉涼；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周四、周五東北季風持續影響，北部、宜花地區天氣較涼，其他地區早晚亦涼，周六、周日各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼。；周四至周日水氣稍減，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

明晚至周五低溫預測，西半部及宜蘭15至18度，花東及澎湖18至19度，金門14度，馬祖12至14度；高溫預測，北部、宜花及澎湖19至21度，中部及台東23至26度，南部24至27度，金門18至20度，馬祖14至17度。

下周一至下周三受偏東風影響，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

明晚起至周三東北季風增強，北部及宜蘭天氣明顯轉涼，其他地區亦轉涼；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。圖／中央氣象署提供
明晚起至周三東北季風增強,北部及宜蘭天氣明顯轉涼,其他地區亦轉涼;北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨,中部山區亦有零星短暫雨,其他地區為多雲到晴。圖／中央氣象署提供

